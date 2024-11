Samsung świętował europejską premierę Bespoke AI Laundry Combo podczas immersyjnej prezentacji w Berlinie. To właśnie w tym mieście w XVIII wieku powstała pierwsza pralka, więc brzmi jak idealne miejsce to ukazania przyszłości naszych domów.

Czy w waszych domach również pojawił się charakterystyczny dla tej części roku element wystroju? Na pewno każdy już z wytęsknieniem czekał na ogromne suszarki ze schnącą po praniu odzieżą. W końcu czas spędzony na ich wypraniu, rozwieszeniu i zdjęciu nie mógłby być lepiej spożytkowany... Cóż, z inteligentną pralko-suszarką Samsung Bespoke AI Laundry Combo, można by sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Podczas immersyjnej wystawy w Berlinie, koreański gigant technologiczny, pokazał nam, że przyszłość może być całkiem wygodna.

Inteligentnie, stylowo i oszczędnie. Trudno się oprzeć temu urządzeniu

Pierwsze co się rzuca w oczy to nowoczesny styl całego urządzenia. Można by nawet powiedzieć, że dość nieortodoksyjny. Samsung odważnie porzucił mechaniczne przyciski oraz zaproponował pralko-suszarkę o pokaźnym rozmiarze bębna (do 18 kilogramów prania!), który nie jest codziennym widokiem europejskich domów i mieszkań. Dodatkowo stosując pompę ciepła jako środek do osuszania odzieży, automatycznie musieli uczynić urządzenie jeszcze wyższym, co wymusza pytanie: dla kogo jest to urządzenie?

W trakcie prezentacji, która miała miejsce w Berlinie, Samsung miał odpowiedzieć na to pytanie w bardzo ściśle określonym czasie, podyktowanym przez jedną ze sztandarowych możliwości Bespoke AI Laundry Combo. Sygnał na start dał Neil Rochell, manager odpowiedzialny za smart rozwiązania dla domu Samsunga, który włożywszy ubrania do komory bębna, włączył tryb działający dokładnie 98 minut. Na koniec tego czasu, odzież miała być wyprana oraz wysuszona, a goście mieli sami się przekonać, dlaczego to będzie przyszłość domostw.

Technologia zrobi za nas niemal wszystko

Wybór programu przechodzi do lamusa

Pralko-suszarka Samsunga zawdzięcza precyzyjne działanie dzięki współpracy sztucznej inteligencji, funkcji nazywanej AI Wash & Dry. Do obowiązku użytkownika, należy właściwie tylko wrzucenie prania i jego wyciągnięcie, nawet drzwiczki same się otworzą. Jak się dowiedzieliśmy w trakcie wywiadu udzielonego przez Neila Rochella, po zaledwie dziesięciu praniach, urządzenie nie tylko będzie samodzielnie dobierać płyny i temperaturę wody, lecz i nauczy się naszych przyzwyczajeń. Później już tylko co piąte pranie będzie sobie dostrajać ustawienia.

Bespoke AI Combo samo sobie zważy ubrania i zadecyduje ile wody oraz płynów potrzeba

Wydajniejsze suszenie i z miłością do czworonogów

Za suszenie jest odpowiedzialna pompa ciepła, która w swoisty sposób recykluje powietrze, które jest już wewnątrz maszyny. Producent zapewnia, że ten tryb pozwala zaoszczędzić nawet o 75% energii. Coś jednak kosztem czegoś, nie sam bęben wpłynął na imponującą wysokość tej pralko-suszarki. Cała magia osuszania musi się gdzieś podziać, ale to też oznacza spokój ducha dla właścicieli zwierząt. Zapewnieni zostaliśmy, że to właśnie z myślą o nich został zaprojektowany system z filtrem wyłapującym drobiny materiału oraz sierść czworonogów, patrząc na jego rozmiar... Łatwo w to uwierzyć.

Brak tradycyjnych przycisków był ryzykowny, ale to naprawdę działa

Całe sterowanie odbywa się przy użyciu panelu dotykowego! Może zaskoczenie brzmi staromodnie, ale brak gałki wyboru programu natychmiast rzuca się w oczy. Zupełnie tak jakby naruszono status quo niepisanych praw projektowania pralek. Naturalnym jest więc, że z miejsca wzbudza podejrzliwość i brak wiary w obiecaną intuicyjność, lecz gdy tylko ekran się obudzi pod dotykiem palca, jakoś dłoń sama od razu wie, co robić.

Wszak to dobrze znany ekran smart urządzenia, fundamentu dzisiejszego społeczeństwa. Niemniej, to była rzecz, którą trzeba było koniecznie samodzielnie przetestować. Nawet gdy podczas naszego wywiadu, manager Samsunga Neil Rochell, uspokajająco zapewniał o intuicyjności i łatwości obsługi ekranu... Trudno temu było dać wiarę. Może to ta obecność Spotify'a i YouTube'a wywołuje jakieś takie poczucie komfortu? Kto wie, ale to działa. I tak samo jak pralka potrafi być centralną częścią rutyny dorosłego życia, tak teraz można zrobić to dosłownie. Bowiem z tego samego panelu, można obsługiwać cały inteligentny dom.

Po 98. minutach możesz dalej robić swoje

W akompaniamencie muzyki otwierają się drzwiczki Bespoke AI Laundry Combo, a jego użytkownicy mogą dalej robić, co zaczęli robić. Nic nie będzie leżeć w wilgoci, grożąc przyciągnięciem niechcianego zapachu. W ciągu tego niedługiego czasu zaledwie półtorej godziny pralka zważyła ubrania, wykryła ile potrzeba środka czyszczącego, jak wiele musi zużyć wody, z jakiego są materiału, a nawet jak bardzo są brudne.

Samsung

Samsung pokazał jak może wyglądać na przyszłość w domach ze smart urządzeniami, których zakres się nie ogranicza jedynie do typowych przykładów jak telefon czy telewizor. Jest nawet lepiej, bo gdy te dwa wymienione pochłaniają nasz czas, z Bespoke AI Laundry Combo jest szansa go odzyskać i przeznaczyć na coś innego.