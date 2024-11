Zaciekawił Cię Samsung Galaxy Ring? Tak kupisz go taniej

Samsung Galaxy Ring w pierwszej promocji. Jest jeden warunek

Co trzeba zrobić, by móc nieco zaoszczędzić przy zakupie pierścienia Samsung Galaxy Ring? Warunek jest dość trudny do spełnienia. Trzeba bowiem zdecydować się na jednoczesny zakup jednego ze wskazanych smartfonów z oferty koreańskiego producenta. Jak łatwo się domyślić, mowa o urządzeniach z najwyższej półki cenowej. Oto one:

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy 24 FE

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold 6





Kiedy już włożymy do koszyka i smartfon, i pierścień, a następnie dokonamy zakupu, będziemy mogli zgłosić się do Samsunga po zwrot części poniesionych kosztów. Niestety cashback nie jest imponujący, co sprawia, że promocja nie należy do szczególnie atrakcyjnych. Zakup smartfona i akcesorium za jednym zamachem premiowane są zwrotem na konto w wysokości 350 złotych. Oznacza to, że rzeczywista cena pierścionka od Samsunga spada do poziomu 1549 złotych. Cóż, nadal bardzo drogo.

Gdzie można skorzystać z promocji?

Cashback przy zakupie Samsunga Galaxy Ring wraz z jednym ze smartfonów obowiązuje, jeśli zakupu dokonamy bądź przez stronę internetową Samsunga, bądź w jednym ze sklepów biorących udział w promocji. Na liście partnerów widnieją m.in. największe sieci handlowe w kraju, na czele z RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom i Neonet.

Więcej szczegółów, zwłaszcza terminy obowiązywania oferty znaleźć można w regulaminie promocji.