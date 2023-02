Czy Samsungi S23 to najwydajniejsze smartfony? Wychodzi na to, że... tak. Oto co kryje się za nazwą "Snapradgon dla Galaxy".

Jesteśmy po premierze nowych Samsungów i muszę przyznać, że te telefony wzbudzają bardzo mieszane uczucia. Niby rozumiem, że narzekanie to nasza polska domena, ale nie za bardzo potrafię zrozumieć, jak w telefonach, w których został kompletnie przeprojektowany wygląd zewnętrzny, które po kilkunastu latach dostały procesor innej marki, większe baterie, lepsze chłodzenie i nowe aparaty ktoś może narzekać, że "nic się nie dzieje". Dziś jednak nie o tym. Patrząc na reakcję dotyczące nowych telefonów, zauważyłem, że sporo osób jest nieco zagubionych, jeżeli chodzi o terminologię dotyczącą procesorów. W oficjalnych materiałach promocyjnych mamy bowiem wspomniane, że procesor w nowych Galaktykach to "Snapdragon 8 gen 2 for Galaxy". Co to oznacza i jaki będzie miało to wpływ na nowe smartfony?

Czym jest "Snapdragon 8 gen 2 for Galaxy" i czym różni się od zwykłego modelu

Przede wszystkim warto zdementować tu jednego fake newsa, który pojawił się nie za bardzo wiadomo skąd i dotyczy miejsca, w którym produkowane są procesory. Niektórzy zdają się twierdzić, że nowe Snapdragony dla Galaxy produkowane są wciąż u Samsunga. Oczywiście nie jest to prawda. O ile kiedyś Qualcomm współpracował z Samsungiem, od jakiegoś czasu wszystkie procesory są produkowane w fabrykach TSMC, więc nowy Snapdragon z pewnością nie pochodzi z produkcji koreańskiej. Ważniejszą kwestią jest tu fakt, jakie parametry ma nowy procek.

Tutaj zdecydowanie ważniejszą kwestią są parametry w których widać, co dokładnie zostało zmienione względem standardowego Snapdragona 8 gen 2, którego możemy spotkać w innych flagowych smartfonach. Chodzi tu o podkręcone zegary zarówno głównej jednostki CPU jak i GPU. W przypadku podstawowego rdzenia Kryo Prime mówimy tu o zwiększeniu taktowania z 3,2 GHz do 3,36 GHz. Nie wiadomo niestety, czy pozostałe rdzenie (Performance i Efficiency) również mają szybsze zegary. Częstotliwość taktowania GPU również została zwiększona - z 680 do 719 MHz. Oczywiście, nie są to duże wzrosty, w przypadku GPU jest to około 5 proc., natomiast wiele osób wskazuje, że jest to podobna zmiana jak pomiędzy Snapdragonem 888 a chociażby 888+.

Co to oznacza? Przede wszystkim nie jest tak, że Samsungi zmiotą wszystkich swoją wydajnością w codziennych zastosowaniach - czasy, kiedy takie cyferki na co dzień miały znaczenie minęły bezpowrotnie. Jednak są sytuacje w których zwiększona moc rdzenia wydajności może się przydać i jest to chociażby przetwarzanie zdjęć w pełnej rozdzielczości 200 Mpix czy zaawansowane algorytmy nocnej fotografii. Oczywiście, w takich wypadkach dużo też zleży od chłodzenia samego SoC i w tym wypadku Samsung także się postarał, zwiększając komorę parową w modelu Ultra aż 2,7 raza. Czy to wystarczy i czy nowe Samsungi będą zarówno wydajne jak i nie będą się tak grzać? O tym przekonamy się niebawem.