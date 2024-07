Samsung domyślnie aktywuje Auto Blocker w nowych smartfonach. Co to za funkcja?

Samsung jest jednym z wiodących producentów smartfonów z Androidem na rynku. Koreański gigant przez lata wypracował sobie reputację — i to nie bez powodu. Ich produkty faktycznie są jednymi z najciekawszych na rynku — a przy okazji odznaczają się charakterystycznym stylem i jakością.

Tym co potrafi budzić najwięcej "ale" jest bez wątpienia kwestia nakładki One UI. Jedni ją kochają — inni wręcz przeciwnie. To właśnie dla nich potrafi być ona powodem sięgania po produkty konkurencji. A że Samsung lubi sobie zrobić rzeczy po swojemu, to najnowsza zmiana może nie każdemu przypaść do gustu. Firma zadecydowała bowiem, że wraz z aktualizacją do One UI 6 wprowadzi funkcję automatyczne blokowania instalacji aplikacji z nieoficjalnych źródeł. Co to oznacza w praktyce?

Samsung Galaxy Z Flip 6

Smartfony Samsunga automatycznie zablokują instalację aplikacji z zewnętrznych źródeł

Auto Blocker, bo tak nazwana została wspomniana funkcja, to narzędzie, które ma na celu zadbanie o nasze bezpieczeństwo. Zadebiutowało ono wraz z 14 wersją systemu Android i było jedną z opcji, które użytkownicy mogli wybrać w menu by zadbać o lepszą ochronę urządzenia.

Jego głównym celem jest ochrona przed złośliwym oprogramowaniem oraz atakami przez wszelkiej maści zewnętrzne źródła — np. USB. Wraz z rozwojem, została ona rozszerzona, aby obejmować blokadę instalowania aplikacji spoza oficjalnych źródeł na urządzeniach Samsung Galaxy.

Blokuj aplikacje z nieznanych źródeł i szkodliwe polecenia przesyłane przez przewody USB. Zyskaj dodatkową kontrolę podejrzanej aktywności. Dzięki funkcji Auto Blocker Twój telefon jest jeszcze lepiej zabezpieczony — czytamy na stronie Samsunga

O ile jednak dotychczas były to funkcje opcjonalne, to od teraz Samsung uczynił je domyślnymi. I tak sprawy mają się m.in. z ich najnowszymi składakami — Galaxy Z Fold 6 oraz Galaxy Z Flip 6. To właśnie one są pierwszymi urządzeniami, które po wyjęciu z pudełka mają domyślnie aktywowany Auto Blocker. W trakcie pierwszej konfiguracji smartfonów użytkownicy przebijają się przez planszę informującą ich o restrykcjach z nim związanym. To również tam można od razu ją wyłączyć — ale jeżeli ktoś "na szybko" przebija się przez cały proces instalacji, może mu to umknąć. A za chwilę będzie zaskoczony, że nie może instalować aplikacji spoza sklepów z aplikacjami które oficjalnie są dostępne na urządzeniu.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Jak wyłączyć Auto Blocker w urządzeniach Samsunga?

Jeżeli wciąż chcecie instalować aplikacje spoza sklepów Samsunga i Google Play, będziecie zmuszenie wyłączyć tę dodatkową warstwę ochronną. Na szczęście cały ten proces jest dziecinnie prosty — i wszystkich zmian dokonacie bezpośrednio w Ustawieniach. Tam przejdźcie do zakładki Bezpieczeństwo i prywatność, a następnie Auto Blocker właśnie, gdzie można odhaczyć odpowiednią funkcję. Wówczas nie będzie trzeba przyznawać specjalnych zgód każdej aplikacji którą będziecie chcieli zainstalować.

Póki co w najnowszych smartfonach — ale nie wykluczone, że niebawem trafi do większej ilości Samsungów

Na tę chwilę domyślnie aktywowany Auto Blocker trafił do najnowszych składaków z One UI 6.1.1. Nie jest jednak wcale wykluczone, że wraz z aktualizacją oprogramowania — zmiany czekają także użytkowników pozostałych sprzętów, o nadchodzących nowych modelach nawet nie wspominając. Warto o tym wiedzieć by nie być później zaskoczonym, że z dnia na dzień straciliśmy opcję instalacji *.apk z zewnętrznych źródeł. Jak zwykle: to wszystko dla naszego dobra. Całe szczęście tym razem rozwiązanie jest niezwykle proste!