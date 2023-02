Co oglądać na SkyShowtime - na niektóre premiery czekaliśmy latami

Wiele osób, których uwagę przykuła dzisiejsza premiera SkyShowtime, na pewno zadaje sobie pytanie, co można obejrzeć na platformie. Na katalog serwisu składają się oferty kilku największych wytwórni filmowych, stacji telewizyjnych i serwisów VOD, których treści od dzisiaj są dostępne do oglądania. Podzieliłem je na cztery grupy, w zależności od tego, czego możecie szukać. Niektórzy będą mieli ochotę na filmowe nowości z ostatnich kilku lat, by wreszcie obejrzeć je w domu, a inni wybiorą produkcje sprzed dekad nadrabiając prawdziwe klasyki. Podobny podział zastosowałem przy serialach, ponieważ SkyShowtime przynosi wiele nowych produkcji w odcinkach, których w Polsce jeszcze nie było, ale pozwoli też nadrobić niektóre zaległości.

Nowości filmowe

Wśród nowości SkyShowtime promuje "Ambulans" Michaela Bay'a z Jake'em Gyllenhaalem i Yahya Abdul-Mateenem II w rolach głównych. To akcyjniak z krwi i kości, w którym dwóch złodziei kradnie karetkę po nieudanym napadzie. "Czarny telefon" jest natomiast horrorem bazującym na opowiadaniu Joe'ego Hilla - opowiada o porwanym 13-latku, który jest przetrzymywany w piwnicy. Na jednej z jej ścian znajduje się telefon, przez który nastolatek rozmawia z poprzednimi ofiarami porywacza. "Downtown Abbey: Nowa epoka" to oczywiście filmowa kontynuacja serialowego hitu, którego akcja rozgrywa się w latach 1912 - 1926. "Jurassic World: Dominion" raczej przedstawiać nie trzeba, ale dla formalności dodam, że to już trzeci film z nowej serii Universala o dinozaurach i prawdopodobnie nie ostatni. Na ekranie ponownie zobaczymy członków obsady "Jurassic Parku". "Wiking" to hit 2022 roku - zabiera nas na Islandię w X wieku i skupia się na tytułowej postaci dążącej do zemsty na mordercach ojca. Po raz pierwszy w ramach abonamentu w Polsce możemy też obejrzeć "Top Gun: Maverick", czyli sequel hitu z Tomem Cruisem.

Klasyki filmowe

SkyShowtime oferuje całe serie filmowe, jak Transformers, Jason Bourne, Gliniarz z Beverly Hills, Powrót do przyszłości, Straszny film, Szczęki, Star Trek czy Indiana Jones. Zaskakujące są braki pojedynczych filmów w serii Parku Jurajskiego (nie odnalazłem "Jurassic World: Upadłe królestwo") oraz w trylogii Ojca Chrzestnego (brakuje ostatniej III części w jakiejkolwiek wersji). Na tę chwilę niedostępna jest też tylko najnowsza część "Mission:Impossible Fallout" - wszystkie pięć poprzednich filmów można obejrzeć na SkyShowtime. Poza tym, dostępne są między innymi "8 mila", "American Beauty", "Śniadanie u Tiffany", "Casper", "Cast Away", "Cloverfield", "Gladiator", "Pupl Fiction" i wiele innych.

Nowe seriale

Od dziś w Polsce możemy nareszcie oglądać hitowe seriale, jak "Yellowstone" i dwa spin-offy, czyli "1883" oraz "1923". Pierwszy z trzech seriali opowiada o rodzinie ranczerów, którzy muszą mierzyć się m. in. z korporacjami zainteresowanymi ich terenami. Dwa następne tytuły ukazują losy wcześniejszych pokoleń tej samej rodziny, która przybyła do USA i starała się zadbać o swój los na nowych ziemiach. W produkcjach oglądamy takie gwiazdy jak Kevin Costner i Harrison Ford, a w drodze jest kolejny spin-off z Matthew McConaughey'em. Z gwiazdą wielkiego formatu czeka też na Was "Tulsa King", gdzie w roli głównej występuje Sylvester Stallone. Wciela się w 75-letniego mafiozę, który po ćwierćwieczu wychodzi z więzienia. Jego rodzina nie jest jednak na tyle wdzięczna, by przyjąć go z powrotem i zostaje zesłany do niewielkiego miasteczka Tulsa w Oklahomie. Z nowości warto także wspomnieć o "Super Pumped: The Battle for Uber", czyli historii Ubera z Josephem Gordonem-Levittem w obsadzie, a także "Pierwsza dama", czyli serial opowiadający o najważniejszych wydarzeniach w historii USA z perspektywy Michelle Obamy, Betty Ford i Eleanor Roosevelt. Nareszcie do Polski trafia też "Halo" na podstawie serii gier - wszystkie odcinki możecie od dziś oglądać na platformie.

Seriale, które trzeba znać

Lista seriali, które od dziś dostępne są na SkyShowtime jest całkiem obszerna i znajdują się na niej tytuły, które wcześniej nie były u nas dostępne albo były rozproszone po różnych platformach. Fani "Frasiera" mają powody do zadowolenia, bo serial wchodzi do Polski w całości, podobnie jak kilka innych, czyli "The Office (US)", "Twin Peaks", "Parks and Recreation", "Dexter" i "Californication". Dostępne są też "Battlestar Galactica", "Deadwood", "Siostra Jackie", "Ray Donovan" i "Madam Secretary". Cieszy mnie powrót "Elementary" na nasz rynek, ale serial pozbawiony jest na tę chwilę ostatniego 7. sezonu. Po raz pierwszy w Polsce w streamingu dostępny będzie też "Grimm", lecz tutaj brakuje dwóch pierwszych z sześciu sezonów, więc dopóki serwis nie uzupełni braku, raczej nikt nie zainteresuje się tym tytułem. Bardzo fajnie, że nadszedł też czas na "Heroes".

Wielkimi nieobecnymi pozostają serie NCIS, Law and Order czy CSI, które pojawiły się dosłownie w śladowych ilościach - jeśli nie mogą pojawić się na platformie domowej, to gdzie mamy się ich spodziewać?