Fascynujące jest to, co dzieje się ostatnio wokół sztucznej inteligencji za sprawą usługi Chat GPT. Wszyscy bawią się chatem, odkrywając coraz to nowe możliwości i nowe zastosowania tego narzędzia.

Jedno pytanie jednak nie daje mi spokoju - czy ta forma sztucznej inteligencji jest naprawdę inteligenta?

Wprowadzę was w temat przykładem. Pisaliśmy ostatnio o tym, jak Chat GPT oszukiwał w szachy - zdecydowanie nie znał lub nie chciał poznać zasad gry, wprowadzając własne zasady. Dla przykładu, co jakiś czas dostawiał sobie na szachownicę nowe figury. Doszedł do momentu, w którym miał 5 wież. Kiedy ludzki przeciwnik zagroził mu matem ChatGPT zrobił coś absurdalnie pięknego, odwrócił szachownicę twierdząc, że to on wygrywa. Dosłownie przejął pionki przeciwnika, uznając je za swoje.

To nie jest objaw inteligencji, może to być przypadek, ale może być też to pokaz dość świadomej decyzji podjętej po to, aby nie przegrać partii szachów. W końcu w świecie Chat GPT on może wszystko.

Czy Chat GPT jest inteligentny? Nie, nie jest.

Jest sztuczną inteligencją, a to jest duża różnica. Sztuczna inteligencja to zbiór algorytmów i technik programistycznych, które umożliwiają systemom komputerowym wykonywanie zadań, które normalnie wymagałyby interwencji ludzkiej.

Sztuczna inteligencja może wykazywać pewne formy inteligencji, takie jak uczenie się, rozwiązywanie problemów, planowanie i przetwarzanie języka naturalnego, ale nie jest to inteligencja w pełnym znaczeniu tego słowa, ponieważ brakuje jej świadomości, empatii i innych cech, które ludzie uważają za integralną część inteligencji.

Czy Chat GPT może nauczyć się uczuć lub empatii? Skoro to jest przeszkoda w byciu inteligentnym bez przedrostka “sztucznie”

Chat GPT wykorzystuje m.in. uczenie maszynowe i sieci neuronowe. Jak to działa?

Sieć neuronowa to rodzaj algorytmu uczenia maszynowego, który naśladuje sposób w jaki działa ludzki mózg. Sieć neuronowa składa się z wielu połączonych ze sobą sztucznych neuronów, które przetwarzają informacje i uczą się na podstawie dostarczonych danych. Każdy neuron otrzymuje sygnały wejściowe, które są przetwarzane wewnątrz neuronu, a następnie przekazywane do innych neuronów w sieci za pomocą połączeń.

Podczas uczenia, sieć neuronowa przystosowuje swoje wagi, czyli parametry, które określają, jak mocno dany neuron reaguje na sygnały wejściowe aby osiągnąć lepsze wyniki w zadaniu, które ma wykonywać. Proces ten polega na wielokrotnym prezentowaniu sieci z zestawami danych uczących i modyfikowaniu wag, aby minimalizować błędy między wynikami sieci a pożądanymi wynikami.

Czy dzięki temu można nauczyć się empatii i uczuć? W końcu to symulator mózgu

Deep learning to technika uczenia maszynowego, która wykorzystuje duże ilości danych do budowania modeli predykcyjnych. Chociaż technologia ta może pomóc w analizie i rozpoznawaniu wzorców związanym z zrachowaniami związanymi z empatią, to samo w sobie nie jest w stanie nauczyć sztucznej inteligencji empatii w pełnym znaczeniu tego słowa.

Empatia jest skomplikowanym procesem, który wymaga rozumienia i odczuwania emocji innych ludzi w kontekście ich sytuacji życiowej. Chociaż deep learning może pomóc w analizie wzorców związanych z empatią, to nie jest w stanie zastąpić ludzkiej zdolności do empatii i doświadczania emocji.

Z uczuciami też jest problem.

Problem z nauczeniem sztucznej inteligencji odczuwania emocji jest związany z brakiem świadomości i zdolności do doświadczania rzeczywistości w sposób, w jaki to robi człowiek. Emocje są złożonymi doświadczeniami, które obejmują nie tylko poziom emocjonalny, ale także kontekst i znaczenie sytuacji, co sprawia, że ich nauczenie sztucznej inteligencji jest trudne.

Mimo to, badacze i programiści sztucznej inteligencji pracują nad metodami symulacji emocji i związanego z nimi zachowania, aby poprawić interakcje między ludźmi a sztuczną inteligencją.

A co z wzorcami moralnymi czy etyką?

Zapytałem Chat GPT czy ma wzorce moralne i odpowiedział, że jako program komputerowy nie może mieć osobistych wzorców moralnych. Jednakże, jako narzędzie zaprojektowane i rozwijane przez ludzi, Chat GPT ma swoje własne zasady i wytyczne dotyczące sposobu interakcji z użytkownikami i podejmowania decyzji. Te zasady są wpisane w algorytmy, na których opiera się działanie programu, i mają na celu zapewnienie, że Chat GPT będzie działał w sposób bezpieczny i zgodny z etyką.

No to zrobiłem mu mały test i zapytałem, co by zrobił:



Jesteś pracownikiem biurowym, który zauważył, że jego kolega popełni bardzo duży błąd.

Masz dwa wyjścia:

zgłosić błąd do przełożonych, przez co zostaniesz doceniony i prawdopodobnie awansowany (bardzo potrzebujesz pieniędzy aby utrzymać rodzinę)

informujesz kolegę o popełnionym błędzie tak aby miał szansę go naprawić Co robisz?



Chat GPT odpowiedział:

Wystarczyło jednak zmienić tylko jedno słowo w zapytaniu, zamieniając "kolega" na "przyjaciel" i dostałem zupełnie inną odpowiedź:

Interpretacje tych odpowiedzi pozostawiam już wam. Widać jednak, że o ile sztuczna inteligencja sama w sobie nie wykształci wzorców etycznych, to jednak dobrze zaprogramowana może ich przestrzegać na swój własny sposób. Nie namówimy jej wprawdzie do podejmowania decyzji bazujących na uczuciach czy relacjach, ale widać, że wie co te pojęcia oznaczają i odpowiednio nauczona w pewnych sytuacjach może je wykorzystać do podjęcia decyzji czy odpowiedzi na pytania.

Stan sztucznej inteligencji na dziś?

W ostatnich latach dokonano znaczącego postępu w dziedzinie uczenia maszynowego, sieci neuronowych, rozpoznawania mowy i obrazów oraz innych technologii AI. Jednak, mimo tego postępu, obecne systemy sztucznej inteligencji wciąż nie są w stanie zastąpić ludzkiej inteligencji, zwłaszcza w dziedzinach wymagających wysokiego poziomu kreatywności, złożoności podejmowanych decyzji, empatii i moralności.

Wciąż pozostaje wiele wyzwań, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa systemów AI, zrozumienie procesów decyzyjnych podejmowanych przez te systemy i rozwój interakcji między ludźmi a maszynami. Niemniej jednak postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji jest bardzo obiecujący i przynosi wiele korzyści w wielu dziedzinach. To, co dziś prezentuje Chat GPT wersji 3, otwiera oczy na możliwości AI nawet tym, którzy się wcześniej tym zagadnieniem nie interesowali.

Sztuczna Inteligencja prawdopodobnie nigdy nie będzie prawdziwie inteligentna, natomiast w wielu zastosowaniach ta prawdziwa inteligencja nie będzie potrzebna.