Czy smartfony znowu stały się opłacalne? Pierwsze wrażenia z serii Oppo Reno 10

Co ma do zaprezentowania najnowsza seria od Oppo? Modele Reno 10 i Reno 10 Pro namieszają w swojej klasie cenowej.

Oppo to marka, która w Polsce zasłynęła przede wszystkim swoją serią Reno. Wielokrotnie pokazywaliśmy ją na łamach Antywebu, a ostatnio przy okazji Oppo Reno 8T, który był wykończony w naprawdę fajny sposób, ponieważ za pomocą ekoskóry. Teraz Oppo nieco "przeskoczyło", ponieważ seria Oppo Reno 9 do Polski nie trafiła, ale za to trafił jej następca, czyli Oppo Reno 10.

Oppo Reno 10 - pierwsze wrażenia z użytkowania

Miałem przyjemność używać nowego smartfona od Oppo przez kilka dni i muszę przyznać, że tym, co cisnęło mi się na myśl, kiedy z niego korzystałem, było: "czy smartfony znowu stały się opłacalne?". Przez lata, kiedy testowałem różne telefony, przez moje ręce przewinęło się naprawdę wiele modeli. Kiedy jednak przejrzałem swoje starsze recenzje, zobaczyłem, ile kiedyś otrzymywaliśmy od producentów za te 2500 - 3000 zł.

Przez ostatni czas był z tym natomiast problem, ponieważ, czy to ze względu na inflację, pandemię czy inne czynniki, duża część producentów mocno zahamowała rozwój, by utrzymać cenę. Teraz jednak zdajemy się wracać na dobre tory, o czym między innymi świadczą modele takie, jak Oppo Reno 10 i Oppo Reno 10 Pro, które właśnie teraz mają swoją premierę.

Oppo Reno 10 - specyfikacja techniczna

Seria Oppo Reno 10 ma przede wszystkim wyróżniać się fotografią. Dlatego właśnie oba debiutujące telefony (Reno 10 i Reno 10 Pro) wyposażone są w 32 Mpix matrycę z 2x przybliżeniem oraz 8 Mpix szeroki kąt. Do tego w modelu Pro mamy aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją, a w podstawce - 64 Mpix. Oba modele mają fajny ekran z zagiętymi krawędziami, miliardem kolorów i 120 Hz odświeżaniem.

Jeżeli chodzi o procesor, to mamy tutaj Snapdragona 778G w modelu Pro i Mediateka 7050 w podstawce. Ładowanie to 80 W jeżeli chodzi o droższy telefon i 67 W, jeżeli chodzi o wariant podstawowy. A właśnie - ceny. Te kształtują się, jak już wspomniałem, na bardzo dobrym poziomie i za Oppo Reno 10 będziemy musieli zapłacić 2499 zł a za wariant Pro - 2999 zł. Dodatkowo, jeżeli zamówicie Oppo w przedsprzedaży do 7 sierpnia, otrzymacie słuchawki Oppo Enco Air 3 Pro (o wartości około 400 zł) w prezencie.

Jeżeli jesteście ciekawi moich pierwszych wrażeń z użytkowania tego smartfona, zapraszam do obejrzenia najnowszego materiału na AntywebTV.