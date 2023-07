Nowa marka smartfonów wchodzi do Polski. Tak tanio jeszcze nie było

Czy tego chcemy, czy nie, rynek smartfonów zdecydowanie nie jest "stały". Część marek, które znamy, już na nim nie ma, a w ich miejsce wchodzą nowe, które chcą zapełnić rynkową niszę. Dlatego właśnie nie kupimy już telefonów od LG czy Blackberry, ale za to - na rynek wchodzi wiele nowych, świeżych graczy którzy oferują inne podejście do budowania telefonów. Tak jest chociażby w przypadku marki Tecno, która niedawno miała swój pierwszy event, na którym pokazała swoje nowe portfolio.

Jednocześnie firma obiecała, że szybko wróci z cenami i dostępnością urządzeń, i tak też zrobiła. Tecno oficjalnie rozpoczyna sprzedaż i pokazuje, że warto się przyglądać ich produktom

Świetnie wycenione urządzenia Tecno na start jeszcze taniej

Tecno właśnie rozpoczęło swoją dystrybucję w Polsce, a telefony można kupić w sklepach Media Expert, X-kom, Komputronik oraz w sklepie Tecno-store.pl. Warto się zainteresować, bo tylko od 20 do 23 lipca na kupujących czeka powitalna promocja, w postaci rabatu na telefon, sięgającego w niektórych przypadkach aż 25 proc. ceny.

A jakie smarfony są dostępne na start? Zaczynając od najtańszego modelu, mamy Tecno Pop 7 w konfiguracji 2+64, z procesorem Spreadtrum SC9863, baterią 5000 mAh i ładowaniem 10 W. Od ceny 399 zł trzeba sobie tu odliczyć 100 zł, więc finalnie do 23 lipca zapłacimy za niego 299 zł.

Kolejnym modelem, który ma 100 zł rabatu to Tecno Spark Go, mający 3 GB RAMu i 64 GB miejsca na dane. Jego ekran to 6,56 calowa matryca IPS HD+, a bateria - standardowe 5000 mAh. Smartfon posiada z tyłu pojedynczy aparat 13 Mpix wsparty modułem wykrywania głębi QVGA i kamerkę do selfie o rozdzielczości 5 Mpix. Ładowanie tego smartfona to 10 W. Do 23 lipca zapłacimy za niego 349 zł.

Kolejne dwa smartfony mają natomiast większy, bo 150 zł rabat. Mamy tu Tecno Spark 10 i Spark 10 Pro. Pierwszy z nich w dwóch wariantach pamięciowych (4 bądź 8 GB) będzie w promocji kosztował 499 zł bądź 599 zł. Telefon ten ma Mediateka G37, ekran, który przy 6,56 cala ma rozdzielczość HD+ i 90 Hz odświeżanie. Jeżeli chodzi o model pro, ten kosztuje na start 849 zł i może pochwalić się procesorem Mediatek G88, ekranem 6,8 cala z FHD odświeżanym w 90 Hz, a aparat główny w tym modelu to 50 Mpix.

Na który smartfon od producenta się decydujecie?