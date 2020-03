Emisja CO2 w nowych autach rośnie

Mniej więcej 2 tygodnie temu pisałem, że jeśli producenci samochodów nie zaczną działać, to w przyszłym roku zapłacą w Europie ponad 14 mld euro kar za zbyt dużą emisję CO2 swoich pojazdów. I szczerze powiedziawszy przeglądając najnowszy raport JATO na temat sytuacji w 23 krajach Starego Kontynentu, to obawiam się, że te kary mogą być jeszcze wyższa. Otóż jak się okazuje, emisja CO2 w nowych, sprzedanych w 2019 roku samochodach jest wyższa niż rok wcześniej i osiągnęła 121,8 g/km. Co więcej rośnie już 3. rok z rzędu i jest najwyższa od 2014 roku, kiedy to wyniosła 123,3 g/km. To bardzo daleko od wartości 95 g/km, która ma obowiązywać od przyszłego roku.