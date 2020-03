Hybrydy, czyli czym różni się HEV i PHEV

Napędy hybrydowe nie są niczym nowym. Toyota rozpoczęła sprzedaż swojego pierwszego Priusa jeszcze w 1997 roku, a w 2000 roku trafił on również do Europy. Minęło już ponad 20 lat i prekursor tego typu napędu korzysta już z jego 4. generacji, która jest jeszcze bardziej dopracowana i w dużej mierze odpowiada za to, że to właśnie Japończycy są najbliżej celu emisji CO2 nałożonego przez Unię Europejską. Inni producenci samochodów do tej pory raczej rzadko korzystali z napędów hybrydowych, swoje rozwiązania mają np. Honda czy Ford, ale gdy mówimy hybryda, większość z nas automatycznie myśli o Toyocie.

HEV to skrót od wyrażenia Hybrid Electric Vehicle, w Polsce zazwyczaj tego typu napęd określany jest mianem tzw. pełnej hybrydy. Jest to nic innego jak połączenie silnika spalinowego oraz elektrycznego. Może być ono realizowane na różne sposoby, nie będziemy się tutaj w ten temat mocniej zagłębiać. Najważniejsze jest, że w przypadku napędu hybrydowego samochód jest w stanie na krótkich dystansach działać tylko na napędzie elektrycznym. Oznacza to, że przez pewien czas silnik spalinowy pozostaje wyłączony, a nasz samochód zachowuje się jak auto elektryczne. Aby to było możliwe, w autach hybrydowych mamy stosunkowo mocny silnik elektryczny oraz baterie o pojemności 1-2 kWh, które ładowane są np. podczas hamowania, dojeżdżania do świateł czy wykorzystując nadmiar mocy silnika spalinowego.