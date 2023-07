Głośniki aktywne do salonu, pokoju czy biura. Te trzy modele Was zachwycą

Każdy, kto kocha muzykę, lubi także się nią otaczać. W końcu nie ma nic lepszego niż nasze ulubione numery towarzyszące nam przez cały dzień. Bez względu na to czy pracujemy z domu, relaksujemy się, czy odwiedzają nas znajomi, nasz system audio to sprzęt, z którego korzystamy praktycznie non stop. Dlatego też dużo osób szuka dla siebie rozwiązań, które zapewnią najwyższą możliwą jakość brzmienia, a producenci wciąż ulepszają swoje konstrukcje. Jednocześnie jednak, nie każdy z nas ma miejsce by pomieścić w każdym pokoju pełen zestaw kolumn podłogowych wraz ze wzmacniaczem. Ba – często ciężko jest je wygospodarować na same głośniki typu „bookshelf”.

Czy to oznacza, że musimy rezygnować z dobrego audio? Absolutnie nic z tych rzeczy. Jak już wspomniałem – rynek się rozwija i dzisiejszy sprzęt audio przynosi ze sobą to nie tylko bardzo wysoką jakość, ale także wygodę i elastyczność, jeżeli chodzi o użytkowanie. Dziś bowiem jednym z najpopularniejszych typów głośników, jakie możemy spotkać są tzw. głośniki aktywne, które dają nam dużą wolność, jeżeli chodzi o to, jak chcemy ich używać. W jaki sposób działają i co dają?

Głośniki aktywne – dlaczego warto na nie postawić?

Zaczynając od podstaw, głośniki aktywne to modele, w których wzmacniacz został umieszczony wewnątrz obudowy samego głośnika. Już samo to znacznie rozbudowuje funkcje urządzenia, pozwalając na szereg dodatkowych zastosowań. Przede wszystkim, dzięki temu możemy postawić nasze głośniki w niemal dowolnym miejscu, nie przejmując się tym, że będzie je trzeba połączyć dodatkowo ze wzmacniaczem. Ba, większość współczesnych aktywnych systemów głośnikowych, poza wbudowanym wzmacniaczem, posiada też moduły sieciowe pozwalające odbierać muzykę streamowaną przez Wi-Fi, co dodatkowo ułatwia ustawienie ich tam, gdzie chcemy.

Kolejną kwestią jest obsługa takiego sprzętu. Głośniki aktywne po prostu stawiamy tam, gdzie chcemy i włączamy ulubione piosenki. Nie musimy się przejmować czy dobrze podłączyliśmy kable, bądź też czy wszystko działa tak, jak powinno. Co absolutnie nie znaczy, że jeżeli chcemy, to nie możemy się podłączyć do takich głośników przewodem. Kolumny aktywne najczęściej bowiem posiadają pełen zestaw wejść, takich jak minijack, HDMI czy złącze optyczne, dzięki czemu bez problemu posłużą one jako system audio dla konsoli, telewizora czy komputera, a i nie będzie żadnych kłopotów z podłączeniem do nich np. gramofonu.

Finalnie, charakterystyka głośników aktywnych jest najczęściej bardzo wszechstronna, dzięki czemu świetnie sprawdzą się zarówno, jeżeli chodzi o umieszczenie ich w salonie, jak i np. w pracowni, biurze, czy po prostu w pokoju. Co więcej, dzięki wspomnianym wcześniej funkcjom sieciowym często mogą być częścią (bądź podstawą) systemu multiroom, w którym cały dom bądź mieszkanie wypełnione jest ulubioną przez nas muzyką. A na jakie modele warto zwrócić uwagę? Wybraliśmy trzy, które zdecydowanie przypadną Wam do gustu.

Elac ConneX

Czytelnicy Antyweb z pewnością kojarzą markę Elac i jej model ConneX, ponieważ pisaliśmy już o nim na naszych łamach. Elac ConneX wyróżniają się zdecydowanie swoim wyglądem, ponieważ wykonane są ze stylowego drewna z matowym wykończeniem i posiadają eleganckie, metalowe fronty, które łączą się z maskownicą za pomocą ukrytych magnesów. Dzięki temu będą się świetnie prezentować zarówno na naszym biurku jak i na szafce RTV. Pomimo niewielkich wymiarów, mają one w sobie wysokiej klasy przetworniki, z wooferem o średnicy 4,5 cala oraz ¾ calowy tweeter. Dodatkowo mamy tutaj system Bass Enchancer, który znacznie polepsza brzmienie systemu w zakresie niskich tonów.

Wewnątrz ukryty mamy wzmacniacz klasy D, który dostarcza kolumnom moc wynoszącą 50 W, co oznacza, że nie ma absolutnie żadnego problemu z nagłośnieniem nawet sporego pomieszczenia. Firma pozwala także rozbudować swój zestaw i nie ma problemu z dołożeniem do niego subwoofera. Jeżeli chodzi o możliwości połączenia, mamy tu oczywiście obsługę aplikacji streamingowych (głośniki mogą być samodzielną instancją sieciową obsługiwaną chociażby przez Spotify Connect), ale także wejście stereo RCA, gniazdo USB (jeżeli będziemy chcieli podłączyć się do komputera) i HDMI z ARC. Dla miłośników gramofonów – mamy tutaj opcje włączenia wbudowanego przedwzmacniacza, więc sprzęt można podłączyć do Elac ConneX bezpośrednio.

Audio Pro A38

Marka Audio Pro również powinna być czytelnikom Antywebu bardzo dobrze znana, ponieważ te produkty równie często się tu pojawiają. I nie bez powodu, ponieważ w kategorii sieciowych głośników aktywnych są to jedne z najlepszych propozycji na rynku.. Model A38 to samodzielne, aktywne kolumny podłogowe, które przeznaczone są dla ludzi lubiących łączyć estetykę z brzmieniem wysokiej jakości. Design A38 jest ponadczasowy i z daleka rozpoznawalny, a minimalistyczne wykończenie sprawi, że te głośniki będą pasować do każdego wnętrza.

Natomiast w temacie brzmienia, mamy tutaj dwa drivery średnio/niskotonowe o średnicy 4,5 cala wsparte 1 calowym tweeterem, a zasila je wzmacniacz klasy D o mocy 75 W. Audio Pro również można sterować przez internet dzięki aplikacji Audio Pro Control, a oprócz tego możemy tu korzystać z takich aplikacji, jak Spotify, Deezer, Tidal i wiele, wiele innych. Do tego mamy tutaj złącze HDMI, przy którym, jeżeli podepniemy kolumny do telewizora, możemy aktywować tryb Virtual Surround, pozwalający na poszerzenie sceny dźwiękowej w oglądanych filmach i serialach. Do tego do kolumn w wygodny sposób można podłączyć subwoofer, a także – mogą stać się one częścią systemu multiroom.

PSB Alpha iQ

Jak wiele mocy może zostać zamknięte w małej obudowie? O tym przekona się każdy, kto kupi PSB Alpha iQ. Głośniki mogą wydawać się niepozorne, ponieważ zostały zamknięte w eleganckiej, minimalistycznej obudowie, jednak w środku mają wszechstronny zestaw – 4 calowy driver średniotonowy i ¾ calowy, aluminiowy tweeter. Całości dopełnia obudowa typu bass reflex. Najciekawsze jednak jest, że w tym wypadku mamy tu aż dwa wzmacniacze. Oba są klasy D i jeden z nich odpowiada za obsługę tweetera (30 W), a drugi do głośnika średniotonowego (60 W). Taka konstrukcja daje sumaryczną moc 180 W i pozwala (pomimo małych rozmiarów) nie tylko grać bardzo ekspansywnie i potężnie przy zachowaniu świetnej kontroli, ale też – dostarcza naprawdę czysty dźwięk w niskich częstotliwościach. Nie jest to takie oczywiste wśród głośników aktywnych, dlatego widać, że aspiracje modelu iQ sięgają zauważalnie wyżej.

W tym wypadku sprzęt wykorzystuje autorski system BluOS, który daje użytkownikowi mnóstwo możliwości. Możemy więc sterować equalizacją naszych głośników, tworzyć z nich system multiroom czy sparować je z subwooferem. Tu jednak mamy też więcej możliwości sterowania, ponieważ głośniki wyposażone są w przyciski dotykowe na obudowie, producent wypuścił także aplikacje na macOS i Windows (więc podpięcie i sterowanie z poziomu komputera nie stanowi problemu), a jeżeli chcemy – możemy też sterować nimi przez Alexę, Asystenta Google i Siri (dzięki AirPlay 2). Dla miłośników gramofonów – jest tu też przedwzmacniacz.

To pokazuje, że wybierając taki sprzęt, możemy dziś liczyć na naprawdę wysokiej klasy doświadczenie, zarówno w kwestii brzmienia, jak i obsługi. Co więcej - nie musicie wierzyć na słowo. Sieć salonów Top Hi-Fi & Video Design ma swoje punkty w wielu miejscach w Polsce, a w ich showroomach możecie na żywo przetestować brzmienie każdego z wymienionych sprzętów.

A który głośnik Wy wybieracie?