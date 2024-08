Google w ostatnich miesiącach coraz więcej uwagi poświęca tabletom. Chciałoby się rzec: no nareszcie. Po latach zaniedbań i zapomnienia, internetowy gigant w końcu zaczyna dbać o odpowiednią optymalizację dla większych ekranów.

Ile w tym zasług samych tabletów, a ile rosnących w siłę składanych smartfonów - tutaj można dyskutować. Nie zmienia to jednak faktu, że Android na tabletach się zmienia i nie tylko coraz lepiej wygląda, ale też otrzymuje nowe funkcje.

Najnowsze wersje mobilnego systemu Google mają wprowadzić niemałą rewolucję: domyślny, jeszcze lepiej zaimplementowany, tryb okienkowy. To właściwie solidne zastępstwo dla pełnoprawnego systemu komputerowego. I coś, co już teraz sprawia, że tablety z Androidem nadają się do pracy lepiej, niż te z iPadOS, bo w wielu scenariuszach są po prostu wygodniejsze.

Android na tabletach z pełnoprawnym trybem okienkowym. Rewolucja na którą czekamy!

Jeżeli korzystacie z tabletów z Androidem, to prawdopodobnie natknęliście się już na tryb okienkowy. Działa on... różnie - i z jego dostępnością tez może nie być (jeszcze) specjalnie kolorowo. Ale wszystko to się zmienia i idzie w coraz lepszym kierunku. Coraz większe ekrany i coraz lepsze opcje kontroli stają się faktem. Dotychczas Google prezentowało ten pomysł przede wszystkim w kontekście podłączania urządzeń do zewnętrznych ekranów. To właśnie na większej powierzchni monitora czy telewizora w mniemaniu giganta miało to najwięcej sensu — z czym trudno dyskutować.

Jak wynika z najnowszych informacji, Google nie chce zostawiać tematu wyłącznie w rękach producentów sprzętu — bo przecież wspomniane opcje oferowane są od lat (m.in. w tabletach Samsunga czy Lenovo). Teraz chce uczynić je domyślną funkcją systemu Android 15 - i właśnie pracuje nad ich implementacją!

Tablety z Android 15 dostaną tryb okienkowy z prawdziwego zdarzenia

Jak wynika z najnowszych informacji (za Android Authority) — Google pracuje nad tym, by ich najnowsza wersja systemu wspierała natywnie tryb okienkowy w okienkach tabletu. Skorzystanie z przycisku "Pulpit" w menu miałoby nas przenieść do trybu okienkowego, w którym wszystkie aplikacje moglibyśmy uruchamiać w trybie tzw. pływających okien. Skalowalnych według własnego widzimisię - dokładnie tak, jak ma to miejsce na komputerach.

Najwyraźniej Android chce się rozwijać tak samo, jak robił to w przeszłości Samsung Dex, który kroczył analogiczną ścieżką.

Na premierę może jeszcze trochę poczekamy. Ale tablety z Androidem nigdy nie miały się lepiej

Na tę chwilę nie ma pewności czy nowa funkcja zadebiutuje wraz ze startem systemu Android 15. Spekuluje się, że przyjdzie nam na nią czekać odrobinę dłużej. Ale bez wątpienia jest na co czekać - bo po latach zaniedbań tablety z Androidem nabierają mocy oraz... sensu. Tym bardziej fajnie widzieć, że w ofertach kluczowych producentów elektroniki pojawia się coraz więcej sensownych propozycji z różnych półek cenowych.