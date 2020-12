Rzeczywistość dogoniła Bonda. 900-tonowa platforma w Arecibo runęła

To chyba już ostatni z wpisów relacjonujących dramat najsłynniejszego radioteleskopu świata. „Goldeneye” okazał się filmem profetycznym, platforma z całą aparaturą ostatecznie runęła. Choć nie było to aż tak spektakularne jak w tym filmie, przyniosło równie przykre konsekwencje. Jeszcze tydzień temu czytałem, że grupa naukowców, nauczycieli i studentów odpaliła petycję, żeby podjąć próbę odbudowy Arecibo. Jak widać, opinie inżynierów, mówiące że obiekt jest nie do uratowania były jednak trafne.