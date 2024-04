Rząd szykuje rewolucję w internecie. Wszystko dla naszego dobra

W połowie lutego odbyło się spotkanie Rady ds. Cyfryzacji, na którym minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski określił trzy główne cele swojego resortu na rok 2024. Pierwszym z nich jest praca nad zmianami w ustawie dotyczącej krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Drugim priorytetem jest opracowanie ustawy dotyczącej regulacji komunikacji elektronicznej, która już znajduje się na liście prac legislacyjnych rządu. Trzecim kluczowym zadaniem jest implementacja unijnego aktu dotyczącego usług cyfrowych (DSA) w Polsce. Minister cyfryzacji podkreślił, że wszystkie te projekty będą realizowane przez rządowy tryb pracy i będą poddane szerokim konsultacjom społecznym.

I właśnie otrzymaliśmy podsumowanie konsultacji dotyczących implementacja unijnego aktu dotyczącego usług cyfrowych (DSA) w Polsce. Na konferencji prasowej przedstawił je wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Przez ostatni miesiąc, w ministerstwie prowadzone były rozmowy z ekspertami i przedstawicielami różnych stron, włączając izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli nauki. Swoje uwagi na temat wprowadzenia w Polsce zapisów wynikających z DSA zgłosiło łącznie 19 organizacji. Wśród nich 9 stanowisk przekazały izby gospodarcze, 8 organizacje pozarządowe, 1 organizacja prawno-autorska, 1 kancelaria prawna. Większość uczestników konsultacji wyraziła zgodę na główne założenia projektu ustawy. To między innymi wyznaczenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako głównego regulatora nadzorującego DSA, który ma być wspierany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ogólny zakres ustawy nie był zasadniczo podważany.

Nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo w Internecie na kilka sposobów. Po pierwsze, wymuszą na platformach internetowych wdrażanie bardziej rygorystycznych środków bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie danych użytkowników czy zwiększenie kontroli nad treściami publikowanymi na ich platformach. Po drugie, mogą umożliwić organom ścigania szybsze i skuteczniejsze działanie w zwalczaniu nielegalnych działań online, co może zniechęcić potencjalnych przestępców. Dodatkowo precyzyjne wytyczne dotyczące moderowania treści mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się szkodliwych lub nielegalnych materiałów w sieci, co może z kolei przyczynić się do poprawy ogólnego bezpieczeństwa użytkowników w Internecie