Śledziu Stream rozbija bank dla powodzian. Zebrana kwota wbija w (gamingowy) fotel

Kim jest Śledziu Stream? Komentuje rozgrywki e-sportowe, udziela się na X, a także... streamuje na Twitchu. Nie jest "skromnie" ubraną, urodziwą kobietą "grającą" w basenie — jest po prostu zwykłym, swojskim, fajnym gościem o wielkim serduchu, który postanowił zaangażować swoją społeczność po to, by pomóc osobom poszkodowanym w powodzi, która nawiedziła południowo-zachodnią Polskę.

Powódź, która ze zrozumiałych względów jest tematem numer 1 w Polsce, spowodowała tragedię wielu mieszkańców południowo-zachodniej Polski. Zdewastowane zostały całe miasta i wsie, służby raportują o całych rodzinach, które zostały pozbawione dachu nad głową, a nawet o ofiarach śmiertelnych. Ofiarom klęski żywiołowej potrzebne będzie wszechstronne wsparcie i swoją cegiełkę do tego dorzuca właśnie Andrzej Śledź (Śledziu Stream). Co istotne, robi to w bardzo... niestandardowy sposób.

Andrzej zaproponował, że zorganizuje stream z kultowego Gothica 2 i w kreatywny sposób zachęcił internautów do wpłat na skarbonkę zasilającą kampanię "Polska WALCZY z powodziami! PILNIE potrzebna pomoc!".

Pierwsze progi przekroczono błyskawicznie, więc pojawiały się kolejne. Za 10 tysięcy złotych Andrzej miał wystąpić w koszulce Gothica. Za 15 tysięcy gwarantuje miniumum 3 godziny streamowania. Po przekroczeniu progu 50 tysięcy pojawiły się już naprawdę odjazdowe wyzwania dla streamera: za 100 000 złotych miał wystąpić w... basenie. 150 000 to już założone kąpielówki Gothica, 200 000 złotych — udział w biegu na 10 km w koszulce Gothica, a za 300 000 - Andrzej zastreamuje w basenie na... potężnym, czerwonym smoku.

Obecnie przekroczony jest próg zatytuowany: "czytanie podczas streama w basenie wierszy autorstwa Mariana Baczala" warty 250 000 złotych. W momencie pisania tego tekstu zebrane jest 278 155 złotych i ta kwota ciągle rośnie. Do akcji dołączyło sporo firm - m.in. GOG.com zadbał o to, by Andrzej NA PEWNO miał dostęp do gry Gothic 2. O niecodziennej zbiórce informują również mainstreamowe media oraz influencerzy.

Warto być przyzwoitym (i fajnym)

Tak ode mnie — wielkie wyrazy uznania. Andrzeju, nie znamy się osobiście, ale naprawdę gratuluję pomysłu, dystansu i osobowości. Niewiele jest osób, które tak doskonale potrafią połączyć coś niecodziennego z pożyteczną misją. Zamiast plemiennie tłuc się między sobą (co robią niestety ludzie, którzy powinni dawać wszystkim innym przykład), można zrobić coś ponad podziałami, z pożytkiem dla tych, którzy tego potrzebują. Za to zarówno Śledziu Stream, jak i wszyscy darczyńcy powinni być darzeni ogromnym szacunkiem.

Wam również polecamy dopłacić coś do skarbonki Andrzeja Śledzia — a stream z basenu i bieg z pewnością obejrzymy!