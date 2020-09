Nie byłeś pewien czy kupić Apple Watch? Ten rząd będzie dopłacać za używanie zegarka

Apple zapewnia, że LumiHealth zostało stworzone ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo i prywatność danych. Nic nie jest i nie będzie zbierane bez wyraźnej zgody użytkownika. Co więcej, informacje i pomiary będą szyfrowane, a także nie będą sprzedawane czy wykorzystywane do celów marketingowych. Każdy użytkownik ma prawo do wypisania się z całej akcji w dowolnym momencie.

Celem całej inicjatywy jest nie tyle bezpośrednia poprawa zdrowia i kondycji mieszkańców, co wsparcie ich w wypracowaniu odpowiednich nawyków. Bo to właśnie te małe, teoretycznie nieistotne decyzje, które podejmujemy każdego dnia mają największy wpływ na to jak w dłuższej perspektywie funkcjonuje nasz organizm.

W czym pomoże LumiHealth?

Jak już wspomniałem, LumiHealth ma pomóc w wypracowaniu odpowiednich nawyków. Postawione cele będzie można realizować uprawiając jogę, spacerując, jeżdżąc na rowerze czy pływając. Kluczowa jest tutaj aktywność dostosowana do naszych osobistych preferencji.

Aplikacja zapewni również wsparcia w postaci porad trenerskich i dietetycznych, które pomogą nam w ogólnej poprawie kondycji. Będzie również przypominać o odpowiednio wczesnym chodzeniu spać, wykonaniu badań okresowych czy rozpoczęciu treningu.

Warto zwrócić uwagę, że rząd Singapuru bardzo poważnie podchodzi do tego partnerstwa. Mówimy tu o akcji o zasięgu krajowym wspieranym przez najważniejsze osoby tamtejszej sceny politycznej. Oto co do powiedzenia na ten temat ma wiceminister:

Mimo trwającej walki z COVID-19 musimy pamiętać o inwestowaniu w swoją przyszłość. A przecież nie ma lepszej inwestycji niż zadbanie o nasze zdrowie. To partnerstwo między Singapurem, a Apple zmobilizuje Singapurczyków do prowadzenia zdrowszego trybu życia, ale co równie ważne, dostarczy wartościowego wglądu dla ludzi na całym świecie w to jak poprawić swoje zdrowie

Słowa wzniosłe, ale przyznam, że akcja i sam pomysł jest naprawdę świetny. Akcja tej skali, wspartej przez rząd z ciekawym elementem motywacyjnym. Idę o zakład, że gdyby w Polsce coś takiego ruszyło to zainteresowanie byłoby ogromne.

Ciekawe czy i tu ktoś powie, że Apple wykorzystuje swoją dominującą pozycję ;)