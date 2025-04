Rząd chroni się przed hakerami. Wyda na to gigantyczne pieniądze

Polska od kilku lat broni się przed atakami w cyberprzestrzeni. Tych jednak stale przybywa, co wymaga dodatkowych nakładów na poprawienie naszej infrastruktury. Do tego służyć ma program Cyberbezpieczny Rząd.

Polska od dawna atakowana jest przez grupy hakerów, mające mieć powiązania z Rosją. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy zarówno Ministerstwo Cyfryzacji, jak i CSIRT NASK (Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego), który odpowiada ze monitorowanie bezpieczeństwa administracji samorządowej, sektora przedsiębiorstw (z wyjątkiem infrastruktury krytycznej) oraz przyjmowanie zgłoszeń od osób fizycznych, regularnie informowały o przypadkach naruszeń bezpieczeństwa polskiej cyberprzestrzeni. Spośród tysięcy zgłoszeń zagrożeń cyberbezpieczeństwa, identyfikuje się tysiące nowych nowych incydentów związanych z bezpieczeństwem sieci.

Już w zeszłym roku pojawiły się informacje na temat uruchomienia Cybertarczy Rzeczypospolitej Polskiej dla instytucji i podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Łączna kwota nakładów, które zostaną na to przeznaczone w ciągu dwóch najbliższych lat to 3 mld zł. Teraz dowiadujemy się, że Cybertarcza to dopiero początek, bo właśnie zakończył się nabór w ramach programu Cyberbezpieczny Rząd, który zakłada przeznaczenie 276 mln zł na zwiększenie cyberbezpieczeństwa instytucji publicznych.

Cyberbezpieczny Rząd. Tak Polska ma chronić się przed atakami hakerów

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, projekt Cyberbezpiecznego Rządu, do którego właśnie zakończył się nabór, powstaje w odpowiedzi na rosnące zagrożenie cyberatakami, z którymi Polska mierzy się od lutego 2022 roku – czyli rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Od tamtego czasu wzmożone są ataki ze strony różnych grup hakerskich, które skierowane są przede wszystkim w kierunku najważniejszych organów państwowych, w tym w ministerstwa i inne jednostki administracji rządowej.

– mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Program ma działać w trzech obszarach: organizacyjnym, kompetencyjnym i technologicznym.

Organizacja – planuje się przegląd oraz aktualizację, a tam gdzie to konieczne – wdrożenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dodatkowo, zaplanowano przeprowadzenie audytów takich systemów.

Kompetencje – tu przewidziano szkolenia dla pracowników organów administracji centralnej oraz organów publicznych. Szkolenia będą dotyczyć cyberbezpieczeństwa i obejmować między innymi symulowane cyberataki na użytkowników sieci i systemów informacyjnych w organizacji (na przykład tzw. phishing).

Technologie – zakłada się wsparcie zakupu i wdrożenia systemów teleinformatycznych, w tym urządzeń, oprogramowania i usług, które służą prewencji, detekcji i reakcji na zagrożenia cyberbezpieczeństwa.

Dzięki tym inwestycjom administracja zyska konkretne narzędzia do budowania odporności na zagrożenia w sieci. To nie tylko kwestia technologii – potrzebne są jasne standardy, dobre zarządzanie i praktyczne umiejętności. Stawiamy na rozwiązania, które realnie poprawią jakość pracy urzędów i bezpieczeństwo obywateli

– dodaje wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.

Do 31 marca 2025 r. do konkursu przystąpiło 53 Wnioskodawców. Wartość zgłoszonych projektów wyniosła ponad 276,6 mln zł, co oznacza realizację alokacji na poziomie ponad 79%.

Rozkład środków przedstawia się następująco:

