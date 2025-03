Pokaż za co lubisz mObywatela i wygraj iPhone 16 Pro

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło dziś konkurs, w którym do wygrania jest najnowszy smartfon Apple - iPhone 16 Pro. Aby go wygrać wystarczy, że Wy pokażecie jak aplikacja mObywatel ułatwia Wam życie, a więc de facto, za co ją tak naprawdę lubicie.

Reklama

Konkurs ogłoszono w ramach trwającej kampanii „mObywatel ma łatwiej”.

Kampania "mObywatel ma łatwiej" ma na celu pokazanie, jak aplikacja ułatwia załatwianie codziennych spraw urzędowych i nie tylko. Koncepcja kreatywna skupia się na prezentacji mObywatela jako narzędzia dostępnego dla każdego, bez względu na wiek czy poziom zaawansowania cyfrowego. Bohaterowie spotów dzielą się historiami pokazującymi, jak aplikacja pozwala im zaoszczędzić czas i poczuć się bezpiecznie w cyfrowej przestrzeni.

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w tym konkursie?

przede wszystkim dodać do obserwowanych na Instagramie profil @cyfra_gov_pl,

później nagrać rolkę, w której w sposób kreatywny odpowiadamy na pytanie: jak mObywatel ułatwia Ci codzienne życie?

no i opublikować nagraną rolkę na swoim profilu na Instagramie oraz oznaczyć w nim profil @cyfra_gov_pl.

W zasadzie to wszystko, później pozostaje czekać na ogłoszenie wyników konkursu. Nie ma żadnych dodatkowych etapów, a jedynym warunkiem uczestnictwa,- jaki wyczytałem w regulaminie konkursu, jest wymóg ukończenia 18 roku życia i posiadanie aktywnego konta (której nie jest kontem fikcyjnym) na Instagramie - od co najmniej miesiąca przed rozpoczęciem konkursu, czyli datą dzisiejszą - 31.03.2025.

Konkurs potrwa do 14 kwietnia, zwycięzca otrzyma smartfona iPhone 16 Pro. Przewidzianych jest też pięć nagród pocieszenia w postaci czerwonych koszulek reprezentacji Polski w piłce nożnej z logo mObywatela.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji.