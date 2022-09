Rząd chce powołać Agencję Informatyzacji. Zastąpi ona Centralny Ośrodek Informatyki

Choć formalnie nie mamy Ministra Cyfryzacji, a jego rolę pełni premier Mateusz Morawiecki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wypełnia wszystkie zadania, które jeszcze kilka lat temu ciążyły na pracownikach MC. Na czele działu odpowiedzialnego za cyfrowy rozwój Polski stoi Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji. Zapowiedział on właśnie konsultacje projektu nowej ustawy, na mocy której dotychczasowy Centralny Ośrodek Informatyki zostanie przekształcony w Agencję Informatyzacji. Jak podają pracownicy KPRM, ustawa ta pozwoli Ministrowi Cyfryzacji "sprawniej i efektywniej realizować zadania w zakresie informatyzacji administracji publicznej i udzielać wsparcia innym podmiotom państwowym w obszarze IT".

Musimy reagować na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. Cyberbezpieczeństwo, sprawne administrowanie systemami teleinformatycznymi oraz pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanej kadry z zakresu IT wymaga zmiany sposobu organizacji pracy. Do pracy dla Państwa chcemy pozyskiwać ekspertów tworzących wartość dla obywateli – klientów, zaangażowanych i współtworzących innowacyjność w sektorze publicznym. Trendy na rynku pracy nie pozostawiają wątpliwości, że aby pozyskać „talenty” musimy oprócz dużych i ambitnych projektów oferować warunki podobne do tego, co proponują podmioty komercyjne