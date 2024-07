Chińscy giganci rynku e-commerce na celowniku polskiego rządu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zorganizował wczoraj spotkanie z przedsiębiorcami w sprawie nieuczciwych praktyk stosowanych przez chińskich gigantów e-commerce. To zapowiedź walki z coraz mocniejszą konkurencją ze strony Państwa Środka.

Rząd zauważa problem chińskich platform

Takie serwisy jak Aliexpress, Temu czy Shein nie są może w Polsce jeszcze tak popularne jak Allegro, ale bez wątpienia wiele osób przynajmniej kojarzy te nazwy. Miliony rodaków codziennie zamawia też na tych portalach produkty, tym bardziej, że w ostatnim czasie czas wysyłki rzadko przekracza 2 tygodnie, wysyłka jest darmowa, a ceny bardzo konkurencyjne. Przedsiębiorcy w całej Unii Europejskiej twierdzą jednak, że oferta chińskich platform nie jest rynkowa. W grę może wchodzić pomoc rządowa, o którą oskarżono Chiny między innymi w przypadku aut elektrycznych. Polski rząd również zamierza przyjrzeć się tej kwestii i przygotować nowe przepisy, które mogą ograniczyć niepożądane praktyki.

Problem nieuczciwej konkurencji w handlu internetowym narasta. Chcemy zapewnić polskim przedsiębiorcom równe warunki konkurencji. Spotykamy się w gronie ekspertów z ministerstw i urzędów oraz organizacji skupiających biznes, żeby wypracować najszybsze i najskuteczniejsze rozwiązania – podkreślił w trakcie spotkania wiceminister rozwoju i technologii Ignacy Niemczycki.

Spotkanie jest odpowiedzią na oczekiwania strony społecznej, sygnalizującej nieuczciwe praktyki stosowane przez chińskie marketplace’y. Polscy przedsiębiorcy zwracają uwagę, że azjatyccy giganci e-commerce, coraz mocniej wchodzą na europejski rynek i nie stosują się do obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów, a to nie pozostaje bez znaczenia dla ich konkurencyjności. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstw: Rozwoju i Technologii, Finansów, Cyfryzacji, Klimatu i Środowiska, Zdrowia oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ze strony społecznej byli to przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji zrzeszających pracodawców i branży gospodarki cyfrowej, a także organizacji dbającej o interesy konsumentów.

Na efekty tego spotkania w postaci nowych projektów legislacyjnych możemy jeszcze kilka miesięcy poczekać, ale wygląda na to, że jakaś reakcja jest przesądzona. Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce działać wspólnie z partnerami w Unii Europejskiej, aby rozwiązać problem kompleksowo. Wiele platform e-commerce wysyła swoje przesyłki nie tylko bezpośrednio z Chin, ale również z lokalnych magazynów w Europie. Dla nas konsumentów może to jednak oznaczać wzrost cen produktów, które tak chętnie zamawiamy z Państwa Środka.

źródło: GOV