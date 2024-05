Jakie etui do smartfona wybrać? Odpowiedź nie jest oczywista, ale po latach zmian - mam swoje typy!

Jakie etui na smartfon wybrać? To pytanie, na które nie jest wcale łatwo odpowiedzieć. Po latach korzystania z tego typu akcesoriów mam swoich faworytów i podpowiem, na co warto zwrócić uwagę!

Etui do smartfona to temat rzeka. Przed laty sięgnąłem po nie głównie ze wzhefow ochronnych. Obecnie — przede wszystkim by smartfon nie irytował mnie gdy leży na biurku, a ja stukam w ekran. Duże wyspy aparatów sprawiają, że drganie telefonu jest dla mnie kompletnie nieakceptowalne. Dlatego tak — noszę etui. I przez te wszystkie lata z iPhonem przerobiłem już absolutnie wszystkie opcje. Od najtańszych plastików, przez dziesiątki opcji z Aliexpress, oryginalne propozycje od Apple na... Solidnych produktach od third party kończąc. Refleksja jest jedna: jeżeli faktycznie zależy wam na solidnym etui, nie warto oszczędzać. Choć nie zawsze “dobre” musi znaczyć “drogie”.

Skóra się zużywa, Aliexpress to chybił-trafił

W swoim życiu korzystałem już z etui wykonanych z najrozmaitszych tworzyw. Od grubych, tandetnych, plastików (lata temu tylko na takich można było nałożyć własny wzór), przez skórę, na silikonach kończąc. I choć były takie do których w życiu bym już nie wrócił (tak, to przede wszystkim o tych pierwszych), to z całą resztą mogę powiedzieć… że to zależy.

Etui Fine Woven od Apple

Zależy przede wszystkim od jakości wykonania. Bo czy tego chcemy czy nie — skóra skórze nierówna. A silikon silikonowi także. Za czasów iPhone X miałem oryginalne skórzane etui od Apple i mimo że po czasie zmieniło kolor (to naturalne), było trwałe i solidnej jakości. Tego samego nie mogę jednak powiedzieć o nowszych skórzanych etui od Apple, które — owszem — także zmieniły kolor. Ale przede wszystkim po kilku miesiącach się porwały i nie nadawały się do dalszego użytku. Doświadczenie z tegorocznym eksperymentem, Fine Woven, mam niewielkie — ale po kilku dniach z nim spędzonych nie miałem ochoty na więcej i raczej nikomu bym go nie polecił.

W ostatnich latach przede wszystkim lubię się z etui wykonanymi z silikonu. I to z nich korzystam najwięcej. Przerobiłem wiele marek, kolorów i grubości — a tym samym rozmaite jakości samych produktów. Zdarzało mi się trafiać na wyjątkowo dobrej jakości produkty z Aliexpress, z których korzystało mi się lepiej niż oryginalnych akcesoriów Apple. To jednak zawsze była loteria — bo nawet etui od tego samego producenta, ale różniące się kolorami, były produktami które nie sposób do siebie porównać.

Dlatego przestałem już bawić się w loterię i od dwóch generacji sięgam przede wszystkim po produkty UAG. To właśnie ich etui uratowało ekran mojego iPhone 15 Pro kilka dni po zakupie, gdy wyślizgnął mi się z rąk prosto na beton. Przez to, że etui jest dość “głębokie” — to ono oberwało, ale smartfon był cały. UAG wielokrotnie uratował też mojego iPhone 13 Pro — i choć bardzo lubię w obyciu ich etui z serii rugged, to niestety. Ani w przypadku “trzynastki”, ani “piętnastki” nie chcą one współpracować z MagSafe Battery Pack. Bez problemu działają z innymi ładowarkami MagSafe które mam w domu, ale bateryjka im nie leży. Przykleja się, ale nie ładuje.

Nie zmienia to jednak faktu, że UAG — podobnie jak i Spigen — to takie dwa bezpieczne wybory, które każdemu polecam. Tak: są droższe niż etui z Allegro i Aliexpress. I owszem — niekoniecznie oferują tak fantazyjne wzory i są równie ozdobne. Ale jeżeli zależy wam na ochronie i wygodzie użytkowania — to warto dopłacić. I mimo że są tańsze od etui Apple, ich jakość wykonania stoi w mojej opinii na znacznie wyższym poziomie. A co więcej: na przestrzeni lat takowa się nie zmienia, czego nie mogę powiedzieć o Apple...