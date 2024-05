Google czy Allegro, czyli gdzie Polacy zaczynają zakupy w sieci

Wpadł mi dzisiaj w ręce raport z badania “Customer Journey 2024. Poszukiwanie i zakup produktów online”, przygotowany przez Allegro i agencję badawczą Minds & Roses, z którego to możemy dowiedzieć się ciekawych danych o ścieżkach zakupowych internautów w Polsce.

Wprawdzie współautorem badania było Allegro, więc pewnie przeprowadzali go wśród użytkowników swojej platformy, jednak w mojej opinii nie powinno to zaburzać zbytnio wyników, bo umówmy się, iż każdy kto korzysta w Polsce z Google, zna Allegro i na odwrót.

Poza tym z Allegro korzysta każdego miesiąca około 20 mln internautów w naszym kraju, co daje silną ich reprezentację w każdym tego typu badaniu.

Marcin Bruś Group Advertising Director, Allegro:

Celem corocznego badania Customer Journey, jak i raportu podsumowującego najciekawsze wnioski z niego, jest przede wszystkim poznanie zachowań i motywacji konsumentów na poszczególnych etapach ścieżki zakupowej online. Skupiamy się na identyfikacji miejsc, w których dokonywane są zakupy, na potrzebach, które kierują konkretnymi decyzjami zakupowymi, na znaczeniu informacji pozyskiwanych w procesie zakupów online, jak również na wpływie różnorodnych czynników motywacyjnych na ostateczne decyzje zakupowe

Polek i Polaków.

Przechodząc już do samych wyników badania, okazuje się, że internauci w Polsce najczęściej swoją ścieżkę zakupową rozpoczynają od platform sprzedażowych, które wskazywało aż 41% badanych. Głównie są to Allegro, AliExpress, Empik i Temu.

Odpowiadając natomiast na pytanie z tytułu - Google czy Allegro? Z niewielką, ale jednak przewagą, najczęściej zaczynamy zakupy od Allegro - 33% z wszystkich badanych, Google wskazuje tu aktualnie 26% ankietowanych.

Wybór ten różnie się przedstawia, jak spojrzymy na poszczególne kategorie zakupowe. Zakupy częściej zaczynamy w Google, jeśli chcemy kupić produkt z kategorii Sport i turystyka, Kultura i rozrywka oraz Uroda i Zdrowie. Niemal po równo rozkłada się to w przypadku Elektroniki.

Allegro przoduje wyraźnie przy zakupach środków czystości, żywności oraz w kategorii Kolekcja i sztuka. Z kolei sklepy online nie odstają tu tylko w przypadku kategorii modowej. Natomiast niemal po równo traktowane są sklepy, Allegro i Google w przypadku poszukiwaniu cen w tych miejscach, co wydaje się rozsądne i logiczne, przy szukaniu niższych cen.

Na stronach sklepów najczęściej też zapoznajemy się z ofertą produktową i parametrami wybranych produktów, ale też szukamy na nich promocji i rabatów. Z kolei opinii o produktach najliczniej szukamy w Google.

No dobrze, a gdzie finalnie kupujemy produkty? Tutaj okazuje się, że tak naprawdę pandemia tylko dokończyła proces przejścia na zakupy w sieci. Już w 2019 roku częściej kończyliśmy zakupy na Allegro czy w sklepach online niż w sklepach stacjonarnych. W roku 2020 to już była znacząca przewaga e-commerce, a w kolejnych latach zdecydowanie zaczęło odstawać samo Allegro od sklepów online, gdzie to aktualnie w 45% dokonujemy zakupów rozpoczętych online.

Na koniec trzeba przyznać, iż Allegro odznacza się też wysoką skutecznością przy zatrzymywaniu kupujących. Można powiedzieć, że jak już wpuści to nie wypuści z pustymi rękami. Aż 78% procesów zakupowych rozpoczętych na Allegro kończy się finalnie zakupem na tej platformie sprzedażowej, a tylko 6% w sklepach online. Z kolei jeśli zaczynamy ich szukać w Google stosunek ten wynosi odpowiednio 41% i 22%.

Źródło: Allegro/Minds & Roses.

Stock Image from Depositphotos.