OPPO pokazało dziś model Find N2 Flip. Smartfon wejdzie do sprzedaży w Polsce 27 lutego. To bezpośredni konkurent Samsunga Galaxy Z Flip 4 i Motoroli razr 2022.

Firma zorganizowała specjalne spotkanie, na którym pokazała dziennikarzom swój składany model. Smartfon zadebiutował w zeszłym roku w Chinach, razem z większym Find N2. Pod koniec zeszłego roku przez kilka dni mogłem używać właśnie ten drugi model, moje wrażenia możecie przeczytać w tym wpisie. Niestety on w Europie nie będzie sprzedawany.

Ile będzie kosztował N2 Flip?

Firma wyceniła Find N2 Flip na 4999 zł. Jeśli ktoś zdecyduje się na jego zakup, to przez pierwsze dwa tygodnie, czyli do 12 marca otrzyma gratis słuchawki Enco X2 oraz Pakiet Usług Premium zawierający m.in. 5 lat bezpłatnych napraw. OPPO poinformowało dziś również, że smartfon ma zapewnione długie wsparcie producenta, co oznacza cztery duże aktualizacje systemu oraz pięć lat poprawek bezpieczeństwa.

Oprócz Polski smartfon będzie dostępny jedynie w Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech oraz w Belgii.

Tym co wyróżnia Find N2 Flip spośród innych składanych urządzeń jest największy zewnętrzny ekran. Ma on przekątną 3.26 cala, dzięki czemu bez problemu można na nim np. odczytywać SMS-y. Niestety nie ma, przynajmniej na razie, opcji przeglądania Internetu – do tego wciąż musimy rozłożyć telefon.

Bardzo dobre wrażenie robią zawiasy, które utrzymują ekran pod dowolnym kątem. Po jego zamknięciu nie ma żadnej szczeliny, czyli jest tak jak w motoroli a inaczej niż w Samsungu, gdzie zostaje wyraźna szczelina. P rozłożeniu urządzenia na zgięciu widoczna jest niewielka fałda.

W końcu spora bateria

To na co szczególnie zwraca uwagę producent to pojemność baterii. 4300 mAh to bardzo dobry wynik. Wg. zapewnień producenta ma nam to pozwolić na spokojny dzień pracy bez konieczności doładowania telefonu w ciągu dnia. Ładowarka (jest w zestawie, podobnie jak silikonowe etui) ma moc 44W i ładuje telefon od zera do 50 proc. w 23 min.

W urządzeniu są głośniki stereo, obydwa wyświetlacze wykonano w technologii AMOLED, ten wewnętrzny może być odświeżany do 120 Hz. Przekątna rozłożonego ekranu wynosi 6.8 cala, jasność 1200 nitów (w szczycie 1600). Ekran zewnętrzny ma 800 nitów, w szczycie 900.

Za działanie odpowiada Mediatek Dimensity 9000+ z 8 GB RAM (z możliwością powiększenia o kolejne 8 GB). Układ graficzny to Mali-G710. Pamięci wbudowanej mamy 256 GB (UFS 3.1).

Co ze zdjęciami?

Zestaw kamer to:

obiektyw główny 50 MP, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF;

szeroki kąt 8 MP, f/2.2, 112˚;

selfie 32 MP, f/2.4, 22mm, 1/2.74", 0.8µm, AF.

Na żywo Find N2 Flip robi bardzo dobre wrażenie. Jednak OPPO nie będzie miało łatwego zadania. Galaxy Z Flip 4 można teraz kupić za około 4500 zł w wersji 256 GB i 4300 w wersji 128 GB. Za to jest wyraźnie tańszy od motoroli razr 2022, kosztującej około 5600 zł.