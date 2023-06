Setki milionów dolarów w błoto? Netflix traci gwiazdę telewizji

Twórca Dahmera i Glee przechodzi z Netfliksa do Disney

W amerykańskich mediach mówi się o wielkim reunion Ryana Murphy'ego z Daną Walden, lecz tym razem pod banderą Disney'a. Walden jest współprzewodniczącą w Disney Entertainment, a wcześniej pełniła rolę prezesa i dyrektora generalnego Fox Television Group, które zostało przejęte przez Disney. Chwilę przed tym faktem, Murphy odszedł do Netfliksa podpisując kontrakt mający opiewać na kwotę nawet 300 mln dolarów.

Tylko jeden serial Murphy'ego dla Netfliksa był hitem

W ramach współpracy z Netfliksem, Murphy przygotował takie produkcje jak "Ratched", "Hollywood", "Obserwator" czy "Dahmer". Te dwa ostatnie zostały przyjęte co najmniej dobrze, a ostatni był ogromnym hitem platformy. Niestety, dwa pierwsze z wymienionych spotkały się z mało przychylnymi ocenami, a przecież w międzyczasie powstał także "Halston" z Ewanem McGregorem, który także przeszedł bez większego echa. Nakręcił też filmy "Bal" i "Telefon pana Harrigana", które również nie wzbudziły większych emocji.

Ryan Murphy: największe hity i nadchodzące projekty

Wcześniej Murphy tworzył hit za hitem: "Bez skazy", "Glee", "Pose", "American Horror Story" oraz uniwersum "911". Każdy z nich regularnie powraca jako powtórki lub jest wciąż kontynuowany, co pokazuje jak silne marki i franczyzy jest w stanie wykreować Ryan Murphy. Najczęściej jego produkcje emitowały FOX, FX i ABC - teraz wszystkie należące do koncernu Disney'a. Odejście do Netfliksa było nie lada wydarzeniem, ale chyba każdy spodziewał się, że scenarzysta, reżyser i showrunner w końcu wróci na stare śmieci.

Co w zanadrzu ma Murphy? Cały czas powstają nowe odcinki "911" i "911: Lone Star", a także "American Horror Story". Kręcona jest antologia "American Horror Stories", a wkrótce powinniśmy poznać szczegóły na temat projektów pod szyldami "American Love Story" i "American Sports Story".