Oto rozszerzenia dla Chrome i Edge, które musisz znać. Z nimi pracuje się lepiej!

Szukasz ciekawych rozszerzeń dla swojej przeglądarki Google Chrome lub Microsoft Edge? Musisz wiedzieć, że obydwie przeglądarki obsługują dokładnie te same rozszerzenia i nie ma problemu w tym, aby używać dokładnie tego samego zestawu na różnych urządzeniach z różnymi przeglądarkami. Rozszerzenia mogą być przydatne w pracy - co warto wybrać?

Rozszerzenia to bardzo przydatne narzędzia, które pozwalają na personalizację przeglądarek internetowych, takich jak Microsoft Edge i Google Chrome. W dzisiejszych czasach, wiele osób wykonuje swoją pracę za pomocą przeglądarek internetowych i dlatego też, warto wiedzieć, jakie rozszerzenia można zainstalować, aby ułatwić sobie życie. W tym artykule zaprezentujemy kilka rozszerzeń, które są bardzo przydatne w pracy i pozwolą Ci w pełni wykorzystać potencjał swojej przeglądarki.

Po pierwsze, niezwykle przydatnym narzędziem jest rozszerzenie "StayFocusd". Jest to narzędzie, które pozwala kontrolować czas spędzany na stronach internetowych, takich jak Facebook, Twitter czy YouTube. Dzięki temu, możesz skupić się na swojej pracy i uniknąć rozpraszania uwagi. Mam o tyle dobrze, że zajmuje mnie przede wszystkim Twitter: ten niestety jest moją osobistą piętą achillesową. Niemniej, StayFocusd pomaga mi bardzo mocno wtedy, kiedy tego potrzebuję.

Kolejne bardzo przydatne narzędzie to rozszerzenie "OneTab". Jest to rozszerzenie, które pozwala na grupowanie wszystkich otwartych kart w jednej zakładce. Dzięki temu, możesz zaoszczędzić miejsce na pasku zakładek i łatwiej znaleźć potrzebne informacje. Osoby, które uwielbiają uruchamiać naprawdę dużo kart (jak ja) w swojej przeglądarce, na pewno wykorzystają pełen potencjał tego rozszerzenia, które zwyczajnie poprawia komfort pracy w programach takich jak Google Chrome, czy Microsoft Edge. Polecam!

Jeśli pracujesz w wielu różnych językach, warto zainstalować rozszerzenie "Google Translate". Jest to narzędzie, które pozwala na tłumaczenie stron internetowych na język, którego potrzebujesz. Dzięki temu, możesz łatwo czytać treści w języku obcym i nie tracić czasu na szukanie tłumaczenia. Ewentualnie, jeżeli nie lubicie korzystać z Tłumacza Google, możecie wspomóc się Deepl, który testowaliśmy dla Was na Antywebie już jakiś czas temu.

Kolejne bardzo przydatne narzędzie to rozszerzenie "Grammarly". Jest to rozszerzenie, które pozwala na sprawdzanie gramatyki i pisowni w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, możesz uniknąć błędów w swoich dokumentach i pismach i zawsze wypadać profesjonalnie. Grammarly jest naprawdę świetną usługą i przede wszystkim, gdy pracujemy na obcym języku - zdecydowanie przydaje się w trakcie konstruowania jakichkolwiek treści. Gorąco polecam.

Ostatnie bardzo przydatne narzędzie to rozszerzenie "Evernote Web Clipper". Jest to narzędzie, które pozwala na łatwe zapisywanie stron internetowych i notatek. Dzięki temu, możesz łatwo przeglądać swoje zapisane treści i zawsze mieć dostęp do ważnych informacji. Później te informacje można przeglądać na różnych urządzeniach, co przydaje temu rozszerzeniu naprawdę tak potrzebnej w pracy z przeglądarkami - użyteczności.

Wniosek jest taki, że rozszerzenia są niezwykle przydatnymi narzędziami, które pozwalają na personalizację przeglądarek internetowych i ułatwiają wykonywanie codziennych zadań. Warto zainstalować kilka z wymienionych powyżej rozszerzeń, aby w pełni wykorzystać potencjał swojej przeglądarki i ułatwić sobie pracę. Oczywiście, istnieją również inne rozszerzenia, które są przydatne w pracy, ale te wymienione powyżej to tylko kilka przykładów. Jeżeli takie znacie - podajcie je w komentarzach! Warto przetestować kilka z nich i zobaczyć, które najlepiej spełniają Twoje potrzeby.

Ostatecznie, rozszerzenia są niezwykle przydatnymi narzędziami, które pomagają w wielu aspektach codziennej pracy. Dzięki nim, możesz w pełni wykorzystać potencjał swojej przeglądarki i ułatwić sobie wiele codziennych zadań. Warto zainstalować kilka z nich i przynajmniej spróbować - sądzę, że warto!