"Lepszy Chrome" jest... jeszcze lepszy. Zobacz, co się zmieniło

To, że Microsoft Edge jest czymś w rodzaju "lepszego Chrome", to wiadomo od dawna. Chrome w ostatnim czasie stał się po prostu ociężałą krową, która jedyne co robi dobrze, to konsumuje bezsensownie pamięć. Edge obchodzi się z nią w naprawdę spokojny sposób: rezerwuje ją, ale nie przewala na głupoty. A ponadto jest naprawdę przyjemną przeglądarką.

Microsoft w kanale Stable wydał więc 110 wersję swojej przeglądarki, która zawiera w sobie poprawki dedykowane zarówno bezpieczeństwu, jak i zwiększeniu komfortu korzystania z tego programu. Trzeba przyznać, że Microsoft robi naprawdę wiele, aby zachęcić do siebie coraz większe rzesze użytkowników. I o ile na desktopach zdaje się to mieć jakiś sens i dawać wymierne korzyści, tak chociażby na Androidzie i iOS jest tragedia. Tam królują Safari oraz Chrome, które dla użytkowników są jedynymi synonimami "przejścia" do Internetu. Nic innego się nie liczy, nawet naprawdę porządny Edge.

Nowa wersja Edge'a (oznaczona jako 110.0.1587.41) zawiera w sobie nowe funkcje bądź ich poprawki. Gigant między innymi wprowadził nowe zasady: ImmersiveReaderGrammarToolsEnabled i ImmersiveReaderPictureDictionaryEnabled, które pozwalają kontrolować dostępność funkcji Grammar Tools i Picture Dictionary w widoku czytania (Immersive Reader). Ten pomaga w uzyskaniu takiego widoku strony internetowej, który upraszcza skupienie się na tekście.

Pojawia się dodatkowo synchronizacja dla klientów zalogowanych w Azure Active Directory: przenosi to dane przez wszystkie zalogowane instancje Microsoft Edge. Dane te obejmują ulubione, hasła, historię przeglądania, otwarte karty, ustawienia, aplikacje oraz zainstalowane rozszerzenia. Całkiem przydatna rzecz, jeżeli korzystacie z różnych urządzeń i wykorzystujecie do tego Azure Active Directory. Za pomocą zwykłego przeciągnięcia i upuszczenia na pasku bocznym, można przesyłać pliki i notatki między urządzeniami. Ta funkcja może być zarządzana przez administratorów IT na poziomie organizacji za pomocą przełącznika EdgeEDropEnabled.

Ponadto, pozbyto się przestarzałych polityk, a ponadto zaktualizowano te najczęściej wykorzystywane, przez co Microsoft Edge jest teraz jeszcze bezpieczniejszą przeglądarką. Ponadto, zajęto się podatnościami, które wykazano w ostatnim czasie, są to CVE-2023-21794 i CVE-2023-23374 - Microsoft więc po raz kolejny łata błędy i całkiem sprawnie reaguje na wszelkie sygnały o pojawiających się lukach.

Microsoft Edge pięknie się rozwija

Co jak co, ale Edge to w mojej ocenie najlepiej prowadzony projekt Microsoftu. Jego początek był szczególnie paskudny: wypuszczono go jako niedokończony, niepełnowartościowy produkt. Wiele osób sądziło, że przejście na silnik Chromium, przyspieszy tylko jego zwinięcie się z rynku. A tymczasem... Edge naprawdę dobrze sobie radzi. Może nie zdobywa szybko rynku, ale staje się naprawdę solidną alternatywą dla paskudnego według mnie i jedynie odcinającego kupony - Chrome'a. Życzę więc wszystkiego dobrego Microsoftowi i trzymam kciuki za Edge'a, z którego korzystam na co dzień.