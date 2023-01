Split screen w przeglądarce — nikt nie prosił, ale każdy będzie z tego korzystał

Gigant z Redmond rozpoczął testowanie nowej funkcji w swojej przeglądarce internetowej, która pozwoli na zrobienie podzielonego ekranu w jednym oknie przeglądarki. Swego rodzaju split screen ma pozwolić na otwieranie w jednej chwili dwóch kart, które będą widoczne obok siebie.

Źródło: Reddit (r/MicrosoftEdge, u/Leopeva64-2)

O tej funkcji poinformował użytkownik Reddita o pseudonimie Leopeva64-2, którego spokojnie można nazwać już zaufanym informatorem w kwestii przeglądarek internetowych. Na ten moment podzielony ekran jest dostępny w wersjach beta i deweloperskich, lecz udostępnienie jej wszystkim użytkownikom to zaledwie kwestia czasu. Kiedy nowość wejdzie już w życie, obok paska z adresem pojawi się nowy przycisk, pozwalający na zestawienie dwóch kart w jednym oknie.

Koniec z kombinowaniem — przeglądarka pozwoli na wygodniejszą pracę

Oczywiście taki efekt można już osiągnąć, jednak w mniej wygodny sposób. Na ten moment jesteśmy w stanie otworzyć każdą kartę w innym oknie i skorzystać z opcji systemowego podzielenia ekranu, lecz nie jest to tak intuicyjne i zwyczajnie działa nieco gorzej.

Taka opcja ułatwi życie wszystkim osobom robiącym dokładny research czy porównującym dwa pliki w jednej chwili. Ponadto będzie to łatwiejsze w przypadku przepisywania różnych informacji podczas realizowania projektów — zamiast skakania między kartami, wystarczy spojrzeć się na drugą stronę monitora.

Funkcja w istocie robi to, co do tej pory uzyskiwaliśmy poprzez posiadanie dwóch monitorów. Oczywiście, nic nie jest w stanie zastąpić dwóch ekranów — jednak jeśli pracujecie przede wszystkim w przeglądarce, to zdaje się, że Microsoft Edge będzie dla Was idealną propozycją. Tym bardziej, że funkcja nie jest testowana wyłącznie dla Windowsa, ale również dla komputerów działających na systemach macOS czy Linux.

