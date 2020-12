Rozpoznawanie twarzy (i służby) dały plamę: niewinny mężczyzna spędził 10 dni w areszcie

Regularnie jednak słyszymy o nadużyciach i problemach do których doprowadzają te nowoczesne systemy. Tym razem ofiarą był mężczyzna z New Jersey, który niesłusznie spędził 10 dni w areszcie (z czego siedem w izolatce). Wszystko to po oskarżeniu o kradzież w sklepie. Wezwane służby nie wierzyły że prawo jazdy które podał im podejrzany było prawdziwe, a poza tym znaleźli w jego kieszeni narkotyki. Przy próbie aresztowania, mężczyzna zbiegł. Policjanci skorzystali zatem z systemu rozpoznawania twarzy, wprowadzając tam fotografię z otrzymanego od niego dokumentu. W ten sposób trafili na Nijeera Parksa, który od początku był w stanie udowodnić swoją niewinność. W chwili całego zdarzenia był w aptece około 50 kilometrów dalej. Kosztowało go to jednak pięć tysięcy dolarów i dziesięć dni w areszcie. Postanowił jednak nie zostawić sprawy — i pozywa władze za niesłuszne aresztowanie i uwięzienie, a także naruszenie praw obywatelskich. Kolejny raz jednak jesteśmy świadkami sprawy, w której system rozpoznawania twarzy sobie nie poradził. A co więcej: to także sprawa z osobą innego koloru skóry niż białym — a takich było już w historii co najmniej kilka. Sporo mówiło się o tym nawet w kontekście rasizmu — ale to już temat na zupełnie inną debatę.

Technologia miała pomagać wszystkim: służbom w pracy, a obywatelom… w tworzeniu bezpiecznego środowiska. Jak widać — systemy którymi obecnie dysponujemy w połączeniu z wątpliwymi staraniami organów ścigania dają efekty dość… kontrowersyjne. W tej sprawie pojawia się wiele pytań: kogo tak naprawdę obwiniać, ludzi czy algorytmy? Jedno jest pewne — do ideału jakim była maszyna z serialu Person of Interest nam jeszcze daleko. A póki co warto cały czas dyskutować na temat systemów rozpoznawania twarzy i sposobach (tudzież: etyce) ich wykorzystywania. Dotychczasowe przypadki pokazują, że jest z tym różnie. A jeżeli mamy im ufać i ma to mieć sens – tak być nie może.

Źródło