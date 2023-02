Chajzer, Doda i Rozenek z zarzutami UOKIK za nieoznaczanie reklamy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o postawieniu zarzutów kolejnym influencerom. Tym razem są to znacznie głośniejsze nazwiska polskiego showbusinesssu, bowiem urząd zdecydował się wystosować je przeciwko: Filipowi Chajzerowi, Dorocie Rabczewskiej oraz Małgorzacie Rozenek-Majdan. To nie pierwsze tego typu kroki w ostatnim czasie.

Z powodu braku stosownych oznaczeń dla materiałów sponsorowanych, Tomasz Chróstny - Prezes UOKiK postawił zarzuty osobom kierującym firmami: Filip Chajzer Warsaw Media, Queen Records Dorota Rabczewska oraz Małgorzata Rozenek-Majdan. Ich przewiny dotyczą tego, że mimo iż promują produkty różnych firm (i otrzymują za to stosowne wynagrodzenie), nie zawsze oni oznaczają te współprace w należyty sposób.

Urząd zarzuca celebrytom, iż ci nie korzystają z wyczerpujących i wymaganych przez UOKiK form oznaczania współprac sponsorowanych: zdarza się, że hashtag oznaczający aktywność reklamową jest dodawany po kilku dniach od opublikowania materiału (jak w przypadku Rabczewskiej). W postach influencerów brakuje również wykorzystania dedykowanych narzędzi Instagrama, które służą do takich oznaczeń, a ponadto brakuje ich w opisach, czy zawartościach publikowanych materiałów (jeżeli są to np. treści wideo). Teoretycznie osoby, które powinny dawać najlepszy przykład w zakresie oznaczania współprac sponsorowanych, robiły to niewystarczająco lub w sposób niezrozumiały dla użytkownika platform społecznościowych.

Takie czyny mogą zostać uznane za nieuczciwą praktykę rynkową lub w niektórych przypadkach nawet za czyn nieuczciwej konkurencji. Widać, że Prezes UOKiK - zgodnie z zapowiedziami - bardzo mocno wziął się za influencerów oraz ich współprace, w których pojawia się wiele niejasności dotyczących oznaczania płatnych materiałów.

Nasze działania na rynku influencer marketingu zapoczątkowały pozytywne zmiany w prawidłowym oznaczaniu treści komercyjnych. Niestety, niektórzy twórcy nadal nie oznaczają treści reklamowych w sposób jednoznaczny, jasny oraz zrozumiały dla odbiorców. Dopuszczają się rażących zaniedbań w tym zakresie, zamiast stosować się do obowiązującego prawa i dawać swoim zachowaniem dobry przykład.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pociągnął do odpowiedzialności już kilku influencerów: za brak współpracy odpowiedzieli już m. in. Maffashion i Marcin Dubiel. Dodatkowo, zarzuty usłyszeli również: Katarzyna Dziurska, Katarzyna Oleśkiewicz–Szuba oraz Piotr Lisek. Ponadto, takowe usłyszała także firma Olimp Laboratories. Widać więc, że zasięg oddziaływania urzędu w sprawie nieoznaczania płatnych współprac jest całkiem szeroki i spowoduje to znacznie większą transparentność w zakresie tego typu działań.