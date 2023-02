Jak co rok, w dzień uruchomienia sytemu rocznego rozliczenia z podatkiem PIT, osoby którym zależy na jak najszybszym załatwieniem tematu muszą się uzbroić w cierpliwość.

Już chwilę po północy Ministerstwo Finansów poinformowało o problemach z działaniem strony e-Urzędu Skarbowego:

Występują utrudnienia w e-Urzędzie Skarbowym. Część użytkowników może mieć kłopot z zalogowaniem się lub korzystaniem z usług. Nasz zespół IT pracuje nad tym, aby wszystko jak najszybciej wróciło do normy. Przepraszamy za utrudnienia.

Osobiście, chwilę przed 9:00 próbowałem zalogować się do usługi e-PIT, po długim oczekiwaniu udało mi się przejść do strony logowania (co dziwne - uruchomiła się w języku angielskim), ale finalnie przywitał mnie błąd.



Jak duże to może być obciążenie dla serwerów, że co roku pojawia się ten sam problem z działaniem tej świetnej usługi e-PIT? Ministerstwo Finansów podaje, że składamy za jej pośrednictwem kilkanaście milionów deklaracji:

w 2019 r. ok. 7 mln z ok. 16 mln elektronicznych deklaracji PIT

w 2020 r. ok. 9 mln z ok. 18,3 mln elektronicznych deklaracji PIT

w 2021 r. ok. 10 mln z ok. 19,6 mln elektronicznych deklaracji PIT

w 2022 r. ok. 11,8 mln z ok. 19,8 mln elektronicznych deklaracji PIT

W tym roku ma to być już 24 mln przygotowanych elektronicznych deklaracji PIT, ale nie chce mi się wierzyć, iż nagle - chwilę po północy, próbowała je sprawdzić czy poprawić tak duża liczba podatników, że system padł i nie może powstać do tej pory. Pozostaje przeczekać ten trudny okres dla rządowych serwerów, i spróbować zalogować się do usługi Twój e-PIT za dzień lub dwa - jeśli mamy tam czego szukać, bo jak wiadomo od kilku lat deklaracje te są już wstępnie wypełnione przez US.