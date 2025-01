"Rozdzielenie" wróciło. Twórca mówi wprost: od początku wiemy ile będzie sezonów

"Rozdzielenie" jest najlepiej ocenianym serialem Apple TV+ i... jednym z ulubieńców publiczności w ogóle, kiedy mowa o seriach z ostatnich lat. Szczerze mówiąc: ani trochę mnie to nie dziwi, bo mimo iż obecnie seriale produkowane są taśmowo i hurtowo, to niewielu z nim udaje się wyróżnić w sposób, w jaki robi to "Rozdzielenie". Nie tylko ciekawymi bohaterami, ale także konceptem świata w którym żyją -- a wszystko to jest odpowiednio wystylizowane i budżet który idzie w każdy odcinek jest kosmicznie wielki, efektem czego otrzymaliśmy naprawdę solidną produkcję która intryguje i zatrzymuje przy sobie na dłużej.

Sam bardzo lubię pierwszy sezon (choć od kiedy zobaczyłem finał 1. sezonu utrzymuję, ze akurat ten serial nie zasługiwał na tak "tanie" zakończenie rodem z kablówkowych "Zagubionych" czy "Skazanego na śmierć" -- bo serial broni się całkowicie bez jakichkolwiek cliffhangerów). Premiera drugiego jest bardzo "wolna" i tak naprawdę nie wiadomo jeszcze, w jakim kierunku zmierzać będzie ta historia -- ale traktuję to jako wstępniak do tego świata.

Ile sezonów będzie miał serial "Rozdzielenie"? Twórca odpowiada bezpośrednio

Od początku jednak przewija się pytanie o to, ile sezonów będzie miała ta opowieść. Jednak ekipa odpowiedzialna za "Rozdzielenie" dość niechętnie dzieli się takimi informacjami. W ostatniej rozmowie z redakcją Radio Times twórca serialu, Dan Erickson, ponownie został o to zapytany i udzielił dość jasnej odpowiedzi.

Od samego początku mieliśmy dość dobrze zaplanowaną fabułę. Ale nie chcemy zdradzać, ile będzie sezonów; [historia] musi być zwięzła i treściwa, ale musi mieć też miejsce na złapanie oddechu.

Jest to odpowiedź dość wymijająca, bowiem bez podania jakiejkolwiek liczby sezonów... tak naprawdę można to przeciągać w nieskończoność bazując na tym, jaką popularnością cieszy się serial. Patrząc jednak na całe to zamieszanie przy tworzeniu drugiego sezonu (nie tylko bardzo kosztowne, ale przede wszystkim przeciągające się w nieskończoność) -- myślę, że wszystkim będzie na rękę utrzymanie projektu w ryzach i nieprzeciąganie go w nieskończoność.