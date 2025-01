Fani kultowego teleturnieju "Awantura o kasę" mają powód do radości! Program wraca na antenę Polsatu już niedługo!

Awantura o kasę - nowe odcinki w 2025 roku

Na castingi do programu zgłosiło się aż 5000 drużyn, żądnych rywalizacji i walki o cenne nagrody. Zasady gry pozostaną te same – trzy czteroosobowe drużyny będą licytować pytania, aby ostatecznie zmierzyć się z Mistrzami z poprzedniego odcinka. Nie zabraknie również kultowych złotych skrzyń, w których ukryte będą zarówno cenne nagrody, jak i te o charakterze humorystycznym, jak słynne kiszone ogórki.

A kiedy premiera? Już 1 marca 2025 roku na antenę Polsatu powrócą nowe odcinki programu z niezmiennie charyzmatycznym Krzysztofem Ibiszem za sterami. Wiosną stacja planuje wyemitować aż 22 odcinki, co oznacza, że na fanów czeka jeszcze więcej emocjonujących rozgrywek i niezapomnianych momentów.

Awantura o kasę - powrót programu po latach przerwy

"Awantura o kasę" to program, który na stałe wpisał się w historię polskiej telewizji. Oryginalna emisja teleturnieju trwała od 2002 do 2005 roku i cieszyła się ogromną popularnością. Program wyróżniał się dynamiczną formułą, nieprzewidywalnymi zwrotami akcji i przede wszystkim charyzmą prowadzącego: Krzysztofa Ibisza.

- "Jestem mega podekscytowany. Nowa Awantura o kasę to spełnienie moich marzeń. Przez lata wielu ważnym osobom w firmie zawracałem głowę, bo uważałem, że teleturniej to ważny gatunek, który powinien mieć swoje miejsce na ekranie. Myślę, że to będzie fajna przygoda. Na pewno dla nas i mamy nadzieję, że również dla naszych widzów." - mówił Krzysztof Ibisz przed powrotem programu na antenę jesienią 2024 roku.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów "Awantury o kasę" była tajemnicza skrzynia, której zawartość była zawsze zaskoczeniem. Wśród nagród można było znaleźć zarówno samochody, jak i symboliczne ogórki kiszone, które stały się jednym z symboli programu. "Awantura o kasę" zyskała taką popularność, że na jej podstawie powstała nawet lokalna wersja w Nowej Zelandii.