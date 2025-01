Myśleliście, że to atrapy? Te komputery są prawdziwe!

W serialowym hicie mamy okazję oglądać "nietypowe" dla wielu widzów komputery. Jak się okazuje - to prawdziwe maszyny!

Drugi sezon serialu "Rozdzielenie" to kontynuacja mrocznej i tajemniczej historii pracowników Lumon Industries, którzy poddali się zabiegowi rozdzielenia wspomnień z pracy od życia prywatnego. Twórcy zadbali o to, by drugi sezon był jeszcze bardziej zaskakujący i trzymający w napięciu. W nowym sezonie widzowie będą mogli zagłębić się w mroczne sekrety firmy Lumon i poznać bliżej bohaterów, którzy zmagają się z konsekwencjami rozdzielenia. Akcja serialu rozgrywa się w klaustrofobicznych korytarzach i biurach firmy, gdzie pracownicy spędzają czas na wykonywaniu tajemniczych zadań przy dziwacznych komputerach.

Komputery w serialu "Rozdzielenie" są prawdziwe i działają!

Jednym z najbardziej intrygujących elementów serialu "Rozdzielenie" są dziwaczne komputery, na których pracują bohaterowie. Okazuje się, że te urządzenia nie są tylko rekwizytami - to w pełni funkcjonalne maszyny, zaprojektowane specjalnie na potrzeby serialu. Aktorzy musieli nauczyć się ich obsługiwać i wykonywać na nich proste zadania, co pomogło im jeszcze głębiej wczuć się w role pracowników Lumon Industries. "Kiedy widzisz nas na ekranie, naprawdę porządkujemy te liczby" - mówi Adam Scott, odtwórca roli Marka i producent serialu.

Severance Season 1 Episode 1 Adam Scott cr:Apple TV +

Komputery te to prawdziwe dzieła sztuki, łączące elementy vintage z nowoczesną technologią. Wyposażone są w ekrany dotykowe, klawiatury z wbudowanym trackballem i nietypowo rozmieszczone przyciski. Aktorzy musieli zmierzyć się z nieergonomicznym układem klawiatury, ale jak przyznaje Scott: "Myślę, że ja i moi koledzy z planu (Zach Cherry, Britt Lower i John Turturro) wszyscy opanowaliśmy obsługę tych komputerów". Jak podkreśla Scott, fakt, że komputery są prawdziwe, miał ogromny wpływ na grę aktorską. "Często, gdy aktorzy wchodzą w interakcję z gadżetami, na ekranie nic się nie dzieje. Ale w "Rozdzieleniu" każdy z nas mógł naprawdę porządkować te liczby, opracowywać własne strategie i nadawać temu własne znaczenie". To rzadko spotykana praktyka, bo spora rzesza twórców seriali i filmów stawia na późniejszą edycję nagrań (użycie CGI), by stworzyć iluzję na ekranie.

Rozdzielenie 2. sezon - kiedy premiera?

Przed premierą drugiego sezonu twórcy zorganizowali nietypową akcję promocyjną na Grand Central Station w Nowym Jorku. Aktorzy Zach Cherry i Britt Lower, wcielający się w role Dylana i Helly, pojawili się na stacji i wykonywali na tych nietypowych komputerach zadania podobne do tych, które wykonują ich bohaterowie w serialu.

Premiera drugiego sezonu "Rozdzielenia" już wkrótce, bo w ten piątek, 17 stycznia.

Źródło: The Verge