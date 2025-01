To będzie międzynarodowy hit! Odliczam do premiery polskiego serialu

Wśród serialowych propozycji zdecydowanie prym wiedzie polski "Przesmyk" opowiadający historię Ewy Oginiec (Lena Góra) - agentki wywiadu, która po tragicznej stracie bliskiej osoby pragnie rozpocząć nowe życie z dala od niebezpiecznego świata szpiegostwa. Los jednak ma dla niej inne plany. Jej partner, Skiner (Karol Pocheć), również agent, zostaje zdemaskowany przez rosyjski wywiad i znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Ewa, wbrew swoim wcześniejszym postanowieniom, musi wrócić do gry, aby odnaleźć Skinera i odkryć prawdę o jego zniknięciu.

Na platformie nie zabraknie również znanych i lubianych seriali. "Doktor Larsen" powraca z nowymi odcinkami, w których główna bohaterka, po amnezji wywołanej wypadkiem, próbuje na nowo ułożyć sobie życie zawodowe i osobiste. Z kolei fani animowanych przygód Harley Quinn będą mogli śledzić dalsze losy antybohaterki, która po zerwaniu z Jokerem próbuje odnaleźć swoje miejsce.

Wśród filmowych premier warto zwrócić uwagę na "It Ends With Us" - wzruszającą historię Lily, która pokonując traumy z dzieciństwa, próbuje zbudować sobie lepszą przyszłość. W rolach głównych zobaczymy Blake Lively i Justina Baldoni. Miłośnicy polskiego kina z pewnością docenią "Chłopów" - filmową adaptację arcydzieła Władysława Reymonta, ukazującą życie mieszkańców wsi Lipce u schyłku XIX wieku. Na uwagę zasługuje również "Faworyta" - kostiumowy dramat z Olivią Colman, Emmą Stone i Rachel Weisz w rolach głównych, opowiadający o intrygach na dworze królowej Anny.

W ofercie Max znajdzie się coś również dla fanów komedii. "Wredne liściki" to zabawna historia o mieszkańcach angielskiego miasteczka terroryzowanych anonimowymi listami pełnymi sprośnych żartów. W rolach głównych Olivia Colman i Jessie Buckley. Z kolei "W pogoni za szczęściem" to poruszający dramat oparty na faktach, z Willem Smithem w roli Chrisa Gardnera, który mimo przeciwności losu walczy o lepsze życie dla siebie i swojego syna.

Max nowości styczeń 2025 - lista premier