"Rozdzielenie" wraca z 2. sezonem. Twórcy zdradzają dlaczego tyle to trwało

Pierwszy sezon zakończył się brutalnym cliffhangerem i wśród wielu widzów wywołał jedno pytanie: co z drugim sezonem? Kiedy nowe odcinki serialu trafią w nasze ręce? I przez wiele długich miesięcy pozostawały one bez jakiejkolwiek odpowiedzi. Problemy na planie filmowym stale się piętrzyły, a prace odsuwały z dnia na dzień, generując ogromne koszta. Wielu powoli zaczęło tracić nadzieję, aż tu nagle coś się ruszyło. I kiedy już otrzymaliśmy oficjalną datę premiery (dla przypomnienia: drugi sezon "Rozdzielenia" zadebiutuje 17. stycznia) rozpoczęło się wielkie odliczanie.

A skoro już tak niewiele czasu pozostało do startu nowego sezonu, czas rozpocząć jego promocję. Dan Erickson oraz Ben Stiller w rozmowie z redakcją Vanity Fair zdradzają, dlaczego tak długo przyszło nam czekać na nowy sezon i... czego właściwie możemy się po nim spodziewać.

Jeżeli wydawało wam się, że pierwsza seria "Rozdzielenia" była dość mroczna, to... dobre wiadomości. Najwyraźniej w nowym sezonie również postawiono na taką atmosferę. Dan Erickson mówi:

Cieszy to zwłaszcza na tle tego, że wielu obawiało się poluzowania klimatu. A jeżeli takowy nie byłby równie "klaustrofobiczny" i nie trzymałby nas w niepewności, to myślę, że wielu byłoby niezadowolonych. Poza tym serial jeszcze bardziej zagłębi się w sylwetki bohaterów:

-- dodał Ben Stiller.

Pytaniem, które nurtuje wielu widzów jest to, o tak długi czas oczekiwania na 2. sezon "Rozdzielenia". Jeżeli śledziliście informacje wokół serialu, to prawdopodobnie nie byliście specjalnie zaskoczeni, że wszystko odwleka się w czasie. Ale same problemy z produkcją to nie tylko kwestie organizacyjne i hollywoodzkich strajków. Erickson mówi wprost:

Czasami wymyślaliśmy coś, co doskonale sprawdzało się na papierze, a dopiero na miejscu, podczas kręcenia, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to nie jest to. Nigdy nie chcieliśmy pozwolić, by zmieniło się to w coś, co nie było idealne... [Mieliśmy] całe lokalizacje, do których planowaliśmy się udać. Już je zbudowaliśmy lub częściowo zbudowaliśmy, gdy zdaliśmy sobie sprawę: „Och, to nie zadziała”. Nie zawsze są to przyjemne rozmowy ze studiem.