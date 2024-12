Jakie sekrety wyjdą na jaw? 2. sezon hitu z datą premiery!

"Spod powierzchni" to jeden z najciekawszych seriali Apple TV+, a produkcja lada moment wróci z nowymi odcinkami. Kiedy premiera?

Uwaga! Podsumowanie 1. sezonu zawiera spoilery!

Pierwszy sezon "Spod powierzchni" opowiada historię Sophie, kobiety, która po próbie samobójczej cierpi na amnezję. Próbując odzyskać utracone wspomnienia i zrozumieć, co doprowadziło ją do tak desperackiego kroku, Sophie zaczyna kwestionować wszystko, co ją otacza.

Z pomocą męża i przyjaciół próbuje poskładać swoje życie, ale im głębiej zagłębia się w swoją przeszłość, tym więcej odkrywa niepokojących sekretów i kłamstw. Okazuje się, że jej pozornie idealne życie skrywa mroczne tajemnice, a osoby, którym ufała, mogą nie być tymi, za kogo ich uważała. W trakcie sezonu Sophie odkrywa m.in., że miała romans, o którym nie pamięta, a jej mąż i przyjaciele ukrywają przed nią prawdę o jej przeszłości. Stopniowo zaczyna zdawać sobie sprawę, że jej próba samobójcza mogła wcale nie być przypadkowa.

Spod powierzchni 2. sezon - kiedy premiera?

Po wydarzeniach z 1. sezonu, tym razem akcja przenosi się do Londynu. W nowych odcinkach, których premiera zaplanowana jest na 21 lutego 2025 roku, Sophie próbuje na nowo zbudować swoje życie. Uciekając przed demonami przeszłości i szukając odpowiedzi na nurtujące ją pytania, wkracza w świat brytyjskiej elity. Wkrótce jednak odkrywa, że może być powiązana z pewną dziedziczką fortuny. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy kontaktuje się z nią dziennikarz, z którym w przeszłości współpracowała nad ujawnieniem skandalu. Okazuje się, że Sophie była blisko związana z niebezpiecznymi ludźmi, których sekrety teraz próbuje odkryć.

W rolę Sophie ponownie wciela się Gugu Mbatha-Raw. W 2. sezonie do obsady dołączają nowe gwiazdy, m.in. Phil Dunster, Gavin Drea, Rupert Graves, Tara Fitzgerald, Nina Sosanya, Joely Richardson i Freida Pinto. Obok nich zobaczymy również Olivera Jacksona-Cohena i Millie Brady, znanych z poprzedniego sezonu. Nowy sezon "Spod powierzchni" składa się z 8 odcinków. Pierwszy z nich będzie miał premierę 21 lutego, a kolejne będą ukazywać się co tydzień, aż do 11 kwietnia 2025 roku.