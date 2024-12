Książka, która ukazała się w 2020 roku, szybko zdobyła uznanie krytyków i czytelników, trafiając na listy bestsellerów New York Timesa i Globe and Mail. "Lucky" to opowieść o młodej kobiecie o imieniu Lucky, która od dziecka jest nieustannie prześladowana przez pech. Jej życie to pasmo nieszczęśliwych wypadków, niefortunnych zdarzeń i niepowodzeń, które zdają się przyciągać ją jak magnes.

Jednak Lucky nie poddaje się. Z determinacją stawia czoła przeciwnościom losu, próbując zrozumieć, dlaczego szczęście tak uparcie ją omija. W trakcie swojej podróży Lucky odkrywa rodzinne sekrety, konfrontuje się z przeszłością i uczy się, że prawdziwe szczęście nie polega na unikaniu pecha, ale na odwadze i sile, by stawić mu czoła. By uciec przed przeszłością, będzie musiała sięgnąć po swoje mroczne, wręcz kryminalne zdolności.

Lucky z Anyą Taylor-Joy w roli głównej. Nowy serial Apple TV+

Ekranizacja "Lucky" zapowiada się równie intrygująco, jak jej literacki pierwowzór. W tytułową rolę wcieli się Anya Taylor-Joy, znana z takich produkcji jak "Gambit Królowej", "The Witch" i "Menu". Firma Hello Sunshine, reprezentowana przez Reese Witherspoon i Lauren Neustadter, będzie producentem wykonawczym tego projektu. Anya Taylor-Joy również dołączy do grona producentów wykonawczych, działając za pośrednictwem swojej firmy LadyKiller. Za sterami projektu stanął Jonathan Tropper, scenarzysta i producent znany z pracy przy serialach takich jak "Banshee" i "Warrior". Współtwórczynią serialu jest również Cassie Pappas, scenarzystka i producentka znana z pracy przy serialu "Silos" dla Apple TV+.

Anya Taylor-Joy w filmie "Furiosa".

”Reese’s Book Club powstał, aby budować głębsze więzi – z historiami, autorami i społecznością, którą tworzymy. Możliwość promowania kobiecych historii i ich autorek, obserwowanie, jak społeczność się z nimi łączy, a następnie oglądanie ich na ekranie, to niezwykle satysfakcjonujące doświadczenie. Jesteśmy bardzo podekscytowane współpracą z Apple TV+, niezrównaną Anyą Taylor-Joy oraz naszymi genialnymi twórcami Jonathanem Tropperem i Cassie Pappas, dzieki której przenosimy tę wciągającą historię na ekran dla widzów na całym świecie.” - powiedziała Reese Witherspoon, cytowana przez biuro prasowe Apple TV+.