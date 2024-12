Ogrom solidnych nowości. Grudniowe premiery na CANAL+

Wśród grudniowych premier znajdziemy trzymające w napięciu thrillery, kostiumowe intrygi, poruszające dramaty, a nawet komedie sensacyjne. Jedną z najbardziej oczekiwanych premier jest bez wątpienia "Hit Man". Ten pełen humoru i akcji film opowiada historię płatnego zabójcy, który podczas wykonywania zlecenia wciela się w rolę aktora. W tej niebezpiecznej grze pozorów granica między fikcją a rzeczywistością zaczyna się zacierać, a nasz bohater musi improwizować, by wyjść z opresji cało. W rolach głównych zobaczymy Glenna Powella, znanego z filmu "Top Gun: Maverick", oraz Adriannę Barazzę. Reżyserem filmu jest Richard Linklater, twórca takich hitów jak "Boyhood" czy "Przed wschodem słońca".

Co nowego na CANAL+ w grudniu?

Dla fanów kina sensacyjnego CANAL+ online przygotował również serial "Paryż w ogniu". To opowieść o agentach służb specjalnych, którzy muszą zapobiec serii zamachów terrorystycznych w stolicy Francji - to idealna propozycja dla tych, którzy lubią historie o walce z terroryzmem, szpiegostwie i politycznych intrygach.W grudniu na platformie CANAL+ online zadebiutuje również nowa produkcja kostiumowa "Hrabia Monte Christo". Ta adaptacja słynnej powieści Aleksandra Dumas opowiada historię Edmunda Dantesa, który niesłusznie oskarżony o zdradę trafia do więzienia. Po latach udaje mu się uciec i pod przybranym imieniem hrabiego Monte Christo planuje zemstę na tych, którzy go skrzywdzili. Serial zachwyca piękną scenografią, kostiumami i dbałością o detale historyczne. W roli głównej zobaczymy znanego z serialu "Wikingowie" Alexandra Dreymona.

Miłośnicy kina grozy z pewnością zainteresują się filmem "Demeter: Przebudzenie zła". To historia o załodze statku "Demeter", która transportuje tajemniczy ładunek z Transylwanii do Londynu. Podczas rejsu na pokładzie zaczynają dziać się dziwne rzeczy, a marynarze jeden po drugim padają ofiarą tajemniczej siły. "Demeter: Przebudzenie zła" to klimatyczny horror, który nawiązuje do klasycznych opowieści o wampirach. Wśród grudniowych premier na CANAL+ online nie zabraknie również filmów, które skłaniają do refleksji. "Ultima Thule" to dramat o grupie przyjaciół, którzy wyruszają w podróż na odległą wyspę, by odnaleźć spokój i sens życia. Film zachwyca pięknymi zdjęciami i subtelną grą aktorską. "Ultima Thule" to film dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż tylko rozrywki - to opowieść o poszukiwaniu siebie, przyjaźni i przemijaniu. W roli głównej zobaczymy Jakuba Gierszała.

Kolejną propozycją dla miłośników kina artystycznego jest "Jedno życie". Ten oparty na faktach dramat opowiada historię brytyjskiego dyplomaty, który w czasie II wojny światowej pomaga tysiącom Żydów uciec z ogarniętej wojną Europy. "Jedno życie" to film, który porusza ważne tematy historyczne i etyczne, a jednocześnie zachwyci znakomitą grą aktorską Anthony'ego Hopkinsa w roli głównej. Na koniec warto wspomnieć o filmie "Godzina ciszy". To thriller, w którym Joel Kinnaman wciela się w rolę detektywa Frankiego Shawa. Shaw, po tym jak w trakcie akcji policyjnej doznał częściowej utraty słuchu, wraca do pracy w bostońskim wydziale policji jako tłumacz języka migowego. Wraz ze swoim partnerem, Dougiem Slaterem (Mark Strong), natrafiają na ślad spisku, w który zamieszana jest grupa skorumpowanych funkcjonariuszy. Okazuje się, że chcą oni zlikwidować głuchoniemą kobietę (Sandra Mae Frank), która była świadkiem morderstwa. Shaw i Slater muszą chronić kobietę i jednocześnie stawić czoła skorumpowanym kolegom.

CANAL+ online grudzień 2024 lista nowości