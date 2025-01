Wszyscy czekają na tę premierę. Nowe odcinki wielkiego hitu już za moment!

Rozdzielenie 2. sezon

Drugi sezon serialu kontynuuje intrygującą historię pracowników Lumon Industries, firmy, która stosuje kontrowersyjny zabieg chirurgiczny rozdzielający wspomnienia związane z pracą od życia prywatnego. Po dramatycznych wydarzeniach z finału pierwszego sezonu, Helly R. budzi się w zupełnie nowej rzeczywistości, zmuszona stawić czoła konsekwencjom swoich czynów. Mark Scout, wciąż próbujący pogodzić się z tajemnicami firmy i śmiercią żony, odkrywa coraz mroczniejsze sekrety Lumon. W międzyczasie Irv i Burt zbliżają się do siebie, a Irving zaczyna mieć niepokojące wizje, które zdają się łączyć jego "rozdzielone" ja.

Od 17 stycznia na Apple TV+

Dziewczyna z igłą

dramat historyczny, który przenosi nas do Kopenhagi tuż po I wojnie światowej. Film opowiada historię Karoline, młodej pracownicy fabryki, która po utracie pracy z powodu ciąży zostaje sama w trudnej sytuacji. W poszukiwaniu pomocy Karoline trafia na Dagmar, charyzmatyczną kobietę prowadzącą nielegalną agencję adopcyjną. Dagmar oferuje matkom możliwość znalezienia nowych domów dla ich niechcianych dzieci. Zdesperowana Karoline przyjmuje propozycję pracy u Dagmar jako mamka.

Od 17 stycznia w kinach

Kompletnie nieznany

Film biograficzny, który zabiera nas w podróż do początków kariery legendarnego muzyka Boba Dylana. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku na początku lat 60., w czasach, gdy scena folkowa przeżywała swój rozkwit. Film skupia się na młodym, 19-letnim Dylanie, który przybywa do miasta z gitarą i głową pełną marzeń. Film ukazuje kluczowe momenty w życiu młodego Dylana, jego wpływ na scenę muzyczną i kulturowe przemiany tamtych czasów. Kulminacją jest kontrowersyjny występ na Newport Folk Festival w 1965 roku, gdzie Dylan porzuca akustyczną gitarę na rzecz elektrycznego brzmienia, wywołując oburzenie części publiczności i jednocześnie otwierając nowy rozdział w historii muzyki. W roli Boba Dylana występuje Timothée Chalamet, a w obsadzie znaleźli się także Elle Fanning jako Sylvie Russo, Monica Barbaro jako Joan Baez i Boyd Holbrook jako Johnny Cash.

Od 17 stycznia w kinach

Castlevania: Nocturne 2. sezon

W nowych odcinkach Richter Belmont i jego drużyna łowców wampirów, wzmocnieni legendarną postacią Alucarda, stają do wyścigu z czasem, by powstrzymać Erzsebet Bathory. Ta potężna wampirzyca, zwana Mesjaszem Wampirów, dąży do zdobycia mocy bogini Sechmet, co pozwoliłoby jej pogrążyć świat w wiecznej ciemności. Bohaterowie będą musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami i przeciwnościami losu, podróżując po ogarniętej chaosem Francji XVIII wieku. Relacje między nimi zostaną wystawione na próbę, a każdy z nich będzie musiał zmierzyć się z własnymi demonami i podjąć trudne decyzje.

Od 16 stycznia na Netflix

Harley Quinn 5. sezon

Nowy sezon serialu przenosi naszą ulubioną antybohaterkę i jej ukochaną Poison Ivy do Metropolis! Po tym, jak Harley dołączyła do Bat-rodziny, a Ivy objęła stanowisko szefowej Legionu Zagłady, ich życie stało się... cóż, skomplikowane. Harley stara się odnaleźć w roli bohaterki, ale jej metody nie zawsze spotykają się z aprobatą Batmana i reszty drużyny. Ivy z kolei musi zmierzyć się z wyzwaniami bycia liderką złoczyńców, a jej pragnienie "ulepszenia" świata może doprowadzić do katastrofalnych skutków. W tym wszystkim ich związek będzie wystawiony na próbę, a Harley i Ivy będą musiały znaleźć sposób na pogodzenie swoich różnych światopoglądów i celów.

Od 16 stycznia na Max

XO, Kitty 2. sezon

Drugi sezon serialu pokaże jak nieustraszona swatka Kitty Song powraca do Seulu, gdzie czekają na nią nowe miłosne perypetie, rodzinne tajemnice i szkolne dramaty. Po burzliwym zakończeniu pierwszego sezonu, Kitty musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów i odnaleźć się w coraz bardziej skomplikowanej sieci relacji. List od matki, który odkryła w poprzednim sezonie, prowadzi ją tropem rodzinnych sekretów, które mogą na zawsze odmienić jej życie. W międzyczasie w KISS pojawiają się nowi uczniowie, którzy wnoszą zamieszanie w życie Kitty i jej przyjaciół.

Od 16 stycznia na Netflix