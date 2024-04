„Rozdzielenie” to fantastyczne widowisko

Jak niedawno pisał Kamil Świtalski, „Rozdzielenie” to jeden z najlepszych i najgłośniejszych seriali w ofercie Apple TV+. Dystopijna wizja świata to nie tylko znakomicie napisany scenariusz, ale ogromna w tym również zasługa fenomenalnej ekipy i kreacji świata, która pobudza wyobraźnię i... potrafi wywołać wiele lęku. Pierwszy sezon skończył się wielkim cliffhangerem, a choć kontynuacja oficjalnie została zapowiedziana już dawno temu, to jej produkcja stale się opóźnia. Słyszeliśmy już o wielu falach problemów i rekordowych kosztach, które za odcinek ma ponieść Apple. I choć od wielu miesięcy słyszeliśmy przede wszystkim o niepokojących wiadomościach związanych z produkcją, teraz nareszcie pojawiło się coś miłego.

Przypomnijmy jednak najpierw, że „Rozdzielnie” otrzymało 14 nominacji na 74. ceremonii rozdania nagród Primetime Emmy Awards i wygrało dwie nagrody — za najlepszą kompozycję muzyczną w serialu i najlepszy projekt tytułu głównego. Adam Scott, John Turturro i Christopher Walken byli nominowani za role, a Ben Stiller otrzymał nominację za reżyserię serialu. Twórca serialu, Dan Erickson, również został wyróżniony nominacją za swoje dzieło, a serial doceniono także w innych kategoriach, takich jak casting, montaż, a nawet jako „najlepszy dramat”.

Drugi sezon „Rozdzielenia” nagrany. Premiera coraz bliżej

Teraz Carol Deelay, która odpowiada za kostiumy w serialu giganta z Cupertino, udostępniła zdjęcie na relacji na swoim prywatnym Instagramie, ogłaszając, że prace nad drugim sezonem „Rozdzielenia” oficjalnie zostały zakończone. Wszystkie plotki oficjalnie się więc potwierdziły — i chociaż Apple nie ogłosiło jeszcze oficjalnej daty premiery, to jest ona coraz bliżej. Nie ukrywam, że ja sam jestem oczarowany pierwszym sezonem i z utęsknieniem czekam na premierę kontynuacji; dawno żaden serial nie wywołał we mnie tylu emocji.

