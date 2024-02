Apple TV+ za darmo na 2 miesiące, a za chwilę pojawi się tam Napoleon

Apple kontynuuje swoją tradycję i ponownie za darmo daje dostęp do swojego serwisu VOD, tym razem na 2 miesiące z okazji premiery dokumentalnego serialu od drodze Leo Messiego do Mistrzostwa Świata.

Apple TV+ za darmo na 2 miesiące

Ktoś kto regularnie płaci za dostęp do Apple TV+ może poczuć się oszukany patrząc na to, jak Apple w cyklicznych promocjach praktycznie od samego początku rozdaje darmowy dostęp do swojej platformy. Z drugiej strony są zapewne Ci, którzy z takich promocji korzystają, a którzy za ich sprawą z pewnością polubili wiele produkcji z tej platformy. Na VOD Apple możecie obejrzeć m.in. świetnie oceniane seriale "Kulawe Konie", "For All Mankind", "Fundacja", "Ted Lasso", "Rozdzielenie", "Silos", "HiJack" czy oscarowy film "CODA". Za kilka dni, bo już 1 marca pojawi się tam również Napoleon od Ridleya Scotta, a w najbliższych tygodniach kolejne ciekawe produkcje. Apple zamierza w tym roku dorzucać do oferty nowe filmy i seriale przynajmniej raz w tygodniu.

Apple TV+ za darmo. Jak skorzystać?

Z promocji można skorzystać klikając w ten link i postępować według instrukcji wyświetlanej na ekranie. Trzeba jednak pamiętać, że po upływie 2 miesięcy automatycznie zostanie pobrana opłata za kolejny miesiąc w wysokości 34,99 PLN, dlatego należy odpowiednio wcześnie zrezygnować z usługi. W zasadzie można to nawet zrobić zaraz po uruchomieniu darmowych 2 miesięcy, usługa i tak pozostanie aktywna to końca okresu promocyjnego. Promocja jest skierowana do nowych i niektórych powracających użytkowników (Apple nie zdradza w jaki sposób kwalifikuje do promocji).