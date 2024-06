2. sezon “Rozdzielenia” nadchodzi. Co wiemy o hicie Apple?

Jeśli jeszcze nie oglądaliście „Rozdzielenia”, to jak najszybciej nadróbcie zaległości

„Rozdzielenie” to jeden z najbardziej wyróżniających się i głośnych seriali dostępnych na Apple TV+. Potwierdza to tylko fakt, że „Rozdzielenie” zdobyło 14 nominacji na 74. ceremonii wręczenia nagród Primetime Emmy Awards i wygrało dwie nagrody — za najlepszą kompozycję muzyczną w serialu oraz najlepszy projekt tytułu głównego. Adam Scott, John Turturro i Christopher Walken byli nominowani za swoje role, a Ben Stiller otrzymał nominację za reżyserię. Twórca serialu, Dan Erickson, także został wyróżniony nominacją za swoje dzieło, a serial został doceniony w innych kategoriach, takich jak casting, montaż, a nawet jako „najlepszy dramat”.

Źródło: Apple

Dystopijna wizja świata jest nie tylko efektem doskonale napisanego scenariusza, ale również zasługą niezwykłego zespołu i imponującej kreacji świata, która pobudza wyobraźnię i... może wywołać wiele lęków. Pierwszy sezon zakończył się dużym cliffhangerem, a mimo że kontynuacja została oficjalnie zapowiedziana już dawno, produkcja stale napotyka opóźnienia. Choć przez wiele miesięcy dominowały niepokojące wieści dotyczące produkcji, teraz mamy coraz więcej pozytywnych informacji.

Koniec zdjęć do drugiego sezonu „Severance”

Blisko miesiąc temu donosiłem, że Carol Deelay, która odpowiada za kostiumy w serialu giganta z Cupertino, udostępniła zdjęcie na relacji na swoim prywatnym Instagramie, ogłaszając, że prace nad drugim sezonem „Rozdzielenia” oficjalnie zostały zakończone. Wszystkie plotki oficjalnie się więc potwierdziły — i chociaż Apple nie ogłosiło jeszcze oficjalnej daty premiery, to jest ona coraz bliżej. Temat ostatnio podgrzało samo Apple, które podczas zapowiedzi nadchodzących treści na Apple TV+ pokazało fragmenty sequela „Rozdzielenia”. Czego mogliśmy się z nich dowiedzieć?

Źródło: Apple

Co wydarzy się w drugim sezonie „Rozdzielenia” — UWAGA: spoilery z pierwszego sezonu

Po zaprezentowanych materiałach możemy zobaczyć, że Mark Scout mimo odkrycia okropnej prawdy będzie zmuszony wrócić do biura, gdzie będzie musiał pracować tak, jak do tej pory. Do tego jest kolejny dystopijny akcent — w materiale widzimy, jak główny bohater dostał od Milchicka niebieskie balony ze swoim wizerunkiem, co ponownie pokazuje skalę absurdu Lumon Industries. Całość jest jednak dużo bardziej paranoiczna i przerażająca, niż do tej pory; można zauważyć, jak Mark panikuje w białych korytarzach i w ostatniej chwili, kiedy drzwi windy się zamykają, odkrywa coś niepokojącego.

Źródło: Apple

Aktorzy nie mówią wiele o drugim sezonie „Rozdzielenia”, poza tym, że może nas zaskoczyć. Wiemy jednak, że do obsady dołączy mnóstwo aktorów — takich jak: Gwendoline Christie, Merritt Wever, Ólafur Darri Ólafsson, Bob Balaban, Alia Shawkat czy John Noble. Szeregi Lumon Industries prawdopodobnie się więc powiększą, co może w różny sposób rzutować na poprowadzenie historii. Pewne jest jedno — jest na co czekać.

W świecie pełnym serialowych hitów i filmowych arcydzieł, znaczenie ma nie tylko to, co widzimy, ale i to, co słyszymy. Dlatego właśnie, jako wymagający miłośnik doskonałej jakości dźwięku, warto zainwestować w sprzęt audio, który odda każdy niuans ścieżki dźwiękowej, potęgując wrażenia z oglądania. Na tophifi.pl znajdziesz szeroką gamę urządzeń audio, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających odbiorców. Zaproś niepowtarzalną głębię i czystość dźwięku do swojego domowego kina. Przekonaj się, jak wielką różnicę może wprowadzić w Twoje filmowe doświadczenia wysokiej klasy sprzęt audio, który pozwoli Ci usłyszeć każdy szczegół i poczuć pełnię emocji płynących z ekranu.

Źródło, grafika wyróżniająca: Apple

Artykuł zawiera linki do partnerów.