Dźwięk przestrzenny w Twoim salonie. Dlaczego warto postawić na kino domowe?

Dziś duża część z nas zapewne posiada w swoim salonie pokaźnych rozmiarów telewizor, który zapewnia świetnej jakości obraz. Współczesne konstrukcje wyposażone są w wiele nowoczesnych technologii, jak HDR, local dimming czy specjalne tryby kolorów. Oznacza to, że w kwestii obrazu współczesne telewizory są w stanie dostarczyć doznania na bardzo wysokim poziomie.

Jeżeli jednak mowa o oglądaniu filmów, to liczy się tu nie tylko obraz, ale i dźwięk. A ten, niestety, bardzo często jest pomijany i nawet najlepsze telewizory czasem wyposażane są w nagłośnienie, które nie zapewnia doznań o takiej samej jakości. Jeżeli więc jesteśmy fanem filmów i chcemy mieć pewność, że oglądając je w domowym zaciszu, otrzymamy najlepsze z możliwych doświadczeń, właściwym rozwiązaniem jest postawienie na system kina domowego. Co więcej, dziś nie jest już to opcja tak kosztowna jak jeszcze nie tak dawno temu, a do tego – istnieje wiele różnych sposobów na zaaranżowanie systemu audio, aby odpowiadał on naszym potrzebom.

Jak zbudować własny zestaw kina domowego?

Pierwszym i najważniejszym pytaniem, jakie musimy sobie zadać, zanim przejdziemy do zakupów jest to, jak duży chcemy mieć nasz zestaw i w jakim ustawieniu chcemy odbierać nasz dźwięk. To naturalnie również zależy od wielu czynników, ale w głównej mierze od naszego budżetu i wielkości salonu, w którym chcemy umieścić sprzęt. Więcej głośników zapewni nam lepsze wrażenia bycia otoczonym przez dźwięk, ale i zajmie więcej miejsca.

Jeżeli chodzi o samą budowę kina domowego, istnieje szereg konfiguracji głośników, które możemy stworzyć i każda z nich określana jest numerycznie, jak np. 5.1, 7.1 czy 5.1.2. Co one oznaczają? Wyjaśnienie jest bardzo proste. Pierwszy numer od lewej to liczba kanałów/głośników pełnozakresowych, które wchodzą w skład naszego zestawu. Po kropce natomiast znajduje się informacja, czy w skład kina domowego wchodzi subwoofer (zwykle jeden lub dwa). Kolejna, trzecia cyfra, jeśli w ogóle występuje, określa liczbę głośników Dolby Atmos w systemie kina domowego. Dzięki nim widz może przypisać poszczególne dźwięki do miejsca w przestrzeni.

Ustawienie głośników w pomieszczeniu ma olbrzymie znaczenie. W przypadku zestawu 5.1 mamy dwa głośniki frontowe umieszczone po bokach ekranu. Zwykle po jednej ze stron znajduje się też subwoofer. Poniżej ekranu mamy głośnik centralny, a po lewej i prawej stronie za nami powinna znajdować się para głośników tylnych (tzw. efektowych). W przypadku konfiguracji 7.1-kanałowej dochodzą do tego dwa kolejne głośniki znajdujące się po bokach, a w zestawie 7.1.4 – także (w tym wypadku 4) głośniki Dolby Atmos, które w klasycznym zestawie powinny być podwieszone pod sufitem. Odpowiednie umiejscowienie każdego głośnika jest bardzo ważne, ale na szczęście do każdej konfiguracji można znaleźć w sieci szczegółowe instrukcje opisujące, jakie parametry muszą być zachowane (kąt nachylenia, odległość od osoby słuchającej etc.), aby uzyskać optymalne wrażenia audio.

Budujemy własne kino domowe – jaki sprzęt wybrać?

Pierwszą rzeczą, o której musimy zdecydować, jest wybór amplitunera. Jego rolą będzie nie tylko wzmocnienie sygnału, ale też poprawne rozdzielenie go i przypisanie odpowiednich dźwięków do poszczególnych głośników. Wybór jest ważny, ponieważ to na tym etapie określamy, jak duży może być nasz zestaw. Dobrze jest tu wybrać wysokiej klasy urządzenie, ponieważ w tym wypadku jego funkcjonalność bardzo mocno wpływa na komfort korzystania z kina domowego.

Świetnym przykładem urządzenia, które z jednej strony zapewnia wysoką jakość, a z drugiej nie drenuje naszego portfela, jest Yamaha MusicCast RX-V4A . Jest to amplituner pozwalający stworzyć system 5.2-kanałowy, który ma aż 4 wejścia, 1 wyjście HDMI i obsługuje standard HDR10+ (pamiętajmy, że w tym przypadku amplituner znajduje się między źródłem obrazu i dźwięku, takim jak np. odtwarzacz Blu-ray, a urządzeniem wyświetlającym obraz, czyli telewizorem/projektorem). Do tego ma on w zestawie mikrofon, który pozwoli na automatyczną kalibrację zestawu, kiedy już rozmieścimy głośniki w pomieszczeniu. Jest to bardzo istotne, ponieważ w przypadku dużego zestawu kina domowego wielkość i kształt pomieszczenia również pełnią istotną rolę w jakości brzmienia.

Dodatkowo, dzięki wbudowanemu modułowi sieciowemu możemy sparować z amplitunerem głośniki bezprzewodowe ( MusicCast 20 i 50 ) i korzystać z nich jako z głośników tylnych. Dzięki temu nie będziemy musieli prowadzić do nich kabli sygnałowych. Jeżeli natomiast myślimy o stworzeniu bardziej rozbudowanego zestawu, powinniśmy sprawdzić wyższe modele Yamahy, takie jak MusicCast RX-A2A (pozwalający na stworzenie kina domowego 7.2-kanałowego) czy MusicCast RX-A6A (model 9.2-kanałowy) – oba wyposażone są w technologię wirtualizacji przestrzennej, pozwalającą osiągnąć efekt Dolby Atmos bez montażu głośników sufitowych.

Jeżeli chodzi natomiast o wybór samych głośników, współczesne amplitunery są bardzo elastyczne i mogą współpracować z wieloma modelami różnych firm. W tym wypadku jedną z polecanych marek na pewno jest Indiana Line z ich najnowszą linią głośników Tesi , które świetnie sprawdzą się w zestawie kina domowego. Mamy tu zarówno głośniki podłogowe Tesi 5 i Tesi 6, modele podstawkowe Tesi 2 i Tesi 3, czy centralny Tesi 7. Jeżeli wahamy się, czy dany zestaw będzie grał tak, jak chcemy, warto go oczywiście przed zakupem posłuchać. To na szczęście możemy zrobić w jednym z showroomów sieci sklepów Top Hi-Fi & Video Design, gdzie specjaliści nie tylko doradzą nam, jakie modele powinniśmy kupić, ale też odpowiedzą na wszystkie pytania związane z ustawieniem, konfiguracją i kalibracją wybranego przez nas zestawu.

Gotowe zestawy kina domowego – na jakie warto postawić?

Naturalnie – nie wszyscy chcą poświęcać czas na samodzielne dobieranie amplitunera i głośników kina domowego. Niektórzy chcą mieć pewność, że zestaw będzie od samego początku dobrze do siebie dopasowany i wszystko będzie działać tak, jak powinno. Dla takich osób w sklepach takich jak Top Hi-Fi & Video Design możemy znaleźć gotowe zestawy kina domowego. Te zostały dobrane przez ekspertów, dzięki czemu mamy pewność, że kupując je uzyskamy świetne brzmienie.

Tutaj przykładowym zestawem jest chociażby wspomniany wcześniej komplet 5.0 wykorzystujący amplituner Yamaha MusicCast RX-V4A i kolumny Indiana Line , bądź oparte na tym samym amplitunerze połączenie z głośnikami Nota 550 X, Nota 740 X i Nota 240 X . Naturalnie, w ofercie jest też coś dla bardziej zaawansowanych fanów kina, jak zestaw 7.1-kanałowy wykorzystujący amplituner AV MusicCast RX-A2A i kolumny Bowers & Wilkins .

Minimalizm i estetyka – kino domowe do zabudowy

Wiadomo, że system kina domowego zajmuje w salonie znacznie więcej miejsca niż zestaw stereo. Naturalnie, większość ze współczesnych topowych głośników wykonana jest niesamowicie elegancko, więc kwestie wizualne nie są tu żadnym problemem, ale nie zmienia to faktu, że czasami po prostu na głośniki efektowe tylne bądź boczne zwyczajnie nie mamy miejsca. Co w tym wypadku zrobić?

Rozwiązaniem jest tu zestaw kina domowego z głośnikami do zabudowy. Te umieszczane są w suficie, a dzięki swoim specjalnym parametrom pozwalają uzyskać podobne wrażenie przestrzeni jak w przypadku głośników wolnostojących. Takim głośnikiem jest np. Bowers & Wilkins CCM664 z regulacją kąta odchylenia, pozwalającą skierować go w stronę osoby słuchającej. Niektóre zestawy dostępne w Top Hi-Fi & Video Design składają się głównie z głośników sufitowych , dzięki czemu możemy stworzyć minimalistyczny, niewidzialny wręcz system kina domowego, cieszący użytkowników świetnym dźwiękiem podczas oglądania filmów, a do tego bez problemu plączących się kabli i kolumn dookoła kanapy. Podobnie jak w przypadku innych zestawów, tutaj także pracownicy doradzą nam jeśli chodzi o dokładne ustawienie i montaż takiego zestawu, abyśmy mogli cieszyć się kinową jakością dźwięku w domowym zaciszu.

