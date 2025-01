Rozdają za darmo AirTagi. Powód może zaskoczyć

Darmowy AirTag - brzmi jak marzenie? To naprawdę się dzieje!

Stany Zjednoczone rozkochały się w lokalizatorach AirTag i wrzucają je na potęgę gdzie tylko się da. Nic dziwnego, że druga generacja akcesoriów (która ma trafić na rynek jeszcze w tym roku) już teraz jest tak bardzo wyczekiwana. Zadowoleni klienci wykorzystują je do wszystkiego. Portfele, klucze, walizki, samochody, lokalizowanie najmłodszych członków rodziny... a to tylko wierzchórzek góry ich zastosowań. Amerykańska policja doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak potężne to narzędzia - dlatego teraz przedstawiciele prawa w stanie Kolorado zaczęli rozdawać je za darmo właścicielom samochodów.

Reklama

Źródło: Depositphotos

Rozdają za darmo AirTagi, by odstraszyć złodziei. Policja w Kolorado tak rozprawia się z bezprawiem

Najwyraźniej kradzieże samochodów w Kolorado stanowią w ostatnim czasie ogromny problem. I to na tyle znaczący, że lokalne oddziały policji postanowiły rozdawać za darmo lokalizatory AirTag, a także specjalne naklejki które każdy właściciel samochodu może zaserwować swojemu samochodowi. Mowa o ostrzeżeniu, że samochód ma lokalizator -- i że policja będzie mogła go w mig zlokalizować w przypadku, gdy ten zostanie skradziony. O ile jednak w pełni rozumiem rozdawnictwo AirTagów bo te faktycznie mogą okazać się na wagę złota w przypadku chęci odnalezienia skradzionego samochodu, o tyle naklejki... no cóż: prawdopodobnie mogą okazać się impulsem do odszukania lokalizatora przed dokonaniem kradzieży, tym samym zamiast pomóc - zaszkodzą.

Pomysł ciekawy i pozostawiający wiele pytań

Pomysł jest ciekawy, choć dyskusyjny. I bardzo intrygują mnie statystyki związane z kradzieżami samochodów po tym rozdawnictwie. Wiadomo, to dopiero mały procent - i pierwsza seria rozdanych lokalizatorów (w niedalekiej przyszłości kolejne mają trafić do mieszkańców stanu Kolorado). Nie da się jednak ukryć, że pomysł wzbudza spore zainteresowanie i równie wiele emocji ze strony komentatorów. Warto mieć jednak na uwadze, że nie jest to pierwszy raz, kiedy amerykańscy przedstawiciele prawa rozdają za darmo AirTagi.

Wiosną 2023 pierwszy raz akcję rozdawania darmowych AirTagów rozpoczęła nowojorska policja. Powód? Dokładnie ten sam -- co daje nadzieję na to, że faktycznie przyniosło to jakieś skutki. Wówczas na oficjalnym koncie szefa NYPD pojawiła się wiadomość:

XXI wiek wymaga policji na miarę XXI wieku. AirTagi w Twoim samochodzie pomogą nam odzyskać Twój pojazd, jeśli zostanie skradziony. Wykorzystamy nasze drony, technologię StarChase i stare, sprawdzone, policyjną metody, aby bezpiecznie odzyskać Twój skradziony samochód. Pomóż nam pomóc Tobie, użyj AirTag. #GSD

Nie było ich wówczas spektakularnie wiele -- bo mowa była o 500 lokalizatorach. Ale wszystko to wystartowało po ogromnym wzroście kradzieży samochodów -- w przypadku marek Hyundai i Kia były to druzgocące wzrosty na poziomie... 548%! Później nie doczekaliśmy się jednak aktualizacji związanej z efektywnością tych działań.