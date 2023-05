Nowojoroscy przedstawiciele prawa zachęcają do instalowania AirTagów w samochodach. Po co?

AirTag pomoże!

Nowy Jork to niesamowite miasto. Jedno z tych najbardziej filmowych i rozpalających wyobraźnię. Ale choć poziom bezpieczeństwa przez kilka dekad zmienił się tam nie do poznania — złodziei samochodów wciąż jest tam pod dostatkiem. Dlatego też nowojorska policja zachęca kierowców do... ukrywania w nich lokalizatorów AirTag. Tak, oczy was nie mylą. Chodzi o te niewielkie i niepozorne urządzenia od Apple, z którymi od dnia premiery było nieco zamieszania.

Policja zachęca: Apple AirTag na ratunek samochodu

AirTag to niewielkie urządzenie śledzące stworzone przez Apple, które umożliwia monitorowanie miejsca pobytu zagubionych lub skradzionych przedmiotów. Z założenia ma ono pomóc przy lokalizowaniu takich przedmiotów jak klucze, portfele, plecaki, bagaże — ale według przedstawicieli nowojorskiej policji, idealnie sprawdzi się też przy... samochodach! AirTag działa przy użyciu technologii Bluetooth i jest powiązany z kontem użytkownika (Apple ID) w usłudze Znajdź Mój, dostępnej na urządzeniach Apple, takich jak iPhone, iPad, Mac i Apple Watch. Dzięki temu, gdy użytkownik zgubi przedmiot z AirTag, może go łatwo odnaleźć, korzystając z aplikacji na swoim urządzeniu.

Źródło: Depositphotos

No i właśnie: niewielki rozmiar, efektywne działanie i prostota tego rozwiązania sprawiają, że tamtejsi przedstawiciele prawa zachęcają użytkowników do wykorzystywania ich w formie zabezpieczeń dla samochodów tamtejszych mieszkańców.

XXI wiek wymaga policji na miarę XXI wieku. AirTagi w Twoim samochodzie pomogą nam odzyskać Twój pojazd, jeśli zostanie skradziony. Wykorzystamy nasze drony, technologię StarChase i stare, sprawdzone, policyjną metody, aby bezpiecznie odzyskać Twój skradziony samochód. Pomóż nam pomóc Tobie, użyj AirTag. #GSD

— czytamy na oficjalnym twitterowym koncie szefa NYPD. Jest nawet filmik instruktażowy pokazujący, jak policjanci odzyskują skradziony samochód właśnie dzięki... lokalizatorowi Apple.

500 AirTagów od miasta dla mieszkańców!

W ostatnim czasie odnotowano ogromny wzrost kradzieży samochodów w Nowym Jorku. Złodzieje obierają sobie za cel zwłaszcza dwie marki: Hyundai oraz Kia, w przypadku których mowa o wzroście rzędu 548%! I to wyłącznie w okolicy Castle Hill, Soundview oraz Parkchester. Dlatego też tamtejsi mieszkańcy posiadający samochód mogą liczyć na darmowe AirTagi od miasta. Na konferencji prasowej kilka dni temu zapowiedziano, że do rozdania ich będą mieć okrągłych 500. W skali miasta to może nie dużo, ale sam fakt że dla przedstawicieli organów ścigania te niepozorne gadżety są tak nieocenioną pomocą mówią jasno, że... to działa.

AirTagi w samochodzie - świetny pomysł, ale tylko do śledzenia przedmiotów

Od premiery lokalizatorów AirTag byliśmy już świadkami wielu medialnych sytuacji z ich udziałem. Część miała wydźwięk pozytywny (jak np. kwestia śledzenia walizek, które giną na co dzień). Część negatywny (wykorzystywanie tych niewielkich gadżetów do śledzenia ludzi). Ale jak widać — to gadżet i rozwiązanie które naprawdę efektywnie działa. I z jednej strony — to dobrze. Z drugiej jednak — wciąż jest nieco przerażające, zwłaszcza że kilka lat później Apple wciąż nie zapewniło efektywnych sposobów przeciwdziałania stalkingu z ich udziałem.

