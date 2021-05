Rowerzysta na polskich drogach

Rowerzysta na polskich ulicach

Planując miejskie wycieczki rowerowe po ścieżkach rowerowych praktycznie w ogóle nie zjeżdżam na warszawskie ulice. To nie jest przyjazne miejsce dla nikogo, tym bardziej staram się ich unikać będąc na rowerze. Metr odległości przy wymijaniu przez auta (oraz rekomendowane 1,5 metra) to fikcja i wolę nie ryzykować. Wychodzę też z założenia, że rowerzysta na trzypasmowej miejskiej ulicy to średni pomysł, więc się tam nie pcham. Również dlatego, że jako kierowca widzę zamieszanie, sznur samochodów za rowerem i niebezpieczne manewry. A najbardziej wkurzają mnie nieśmiertelni kaskaderzy, którzy prześlizgują się między autami, a później nie zwracając uwagi na światła, jadą dalej. I ja rozumiem, że nie każdy pamięta swój kurs i egzamin na prawo jazdy, ale rowerzysta do jazdy po ulicach potrzebuje wyłącznie dowodu osobistego, co – podobnie jak w przypadku małych skuterów – daje im jakąś niepisaną moc ignorowania przepisów ruchu drogowego. Zauważyłem też dość ciekawą rzecz. Jazda rowerem po warszawskich ulicach wymaga najwyraźniej niecodziennej odwagi i mocnego charakteru, bo właśnie tam widzę najbardziej nabuzowanych rowerzystów. To właśnie oni najczęściej odgrażają się kierowcom, choć wina leży często właśnie po ich stronie. To oni wskakują na chodnik by minąć sygnalizację świetlną i skręcają w lewo ze skrajnie prawego pasa. Mam wręcz wrażenie, że niektórym coś się pomyliło i uważają, że jadą kilkutonowym tirem, a nie rowerem. Niesamowite i przerażające jednocześnie.

Czy czuję się bezpiecznie jeżdżąc na rowerze?

Raczej tak, choć bardzo dużo zależy od konkretnego dnia tygodnia i godziny. Najbardziej lubię jeździć późnymi wieczorami kiedy ścieżki są już puste. Weekendy, szczególnie teraz, to dramat i sznur rowerów. A im więcej rowerzystów na ścieżce, tym dziwniejsze sytuacje – jazda obok siebie, wyprzedzanie na trzeciego, przeskakiwanie na chodnik, stawanie na środku ścieżki. Przyjemność z jazdy jest wtedy bardzo mała, a ścieżki wydają się za wąskie.

Im cieplejszy weekend, tym więcej na ścieżkach przeróżnych pojazdów. Hulajnogi elektryczne i inne tego typu pojazdy, rolkarze, deskorolkowcy – do wyboru, do koloru. Ostatnio minąłem nawet dziewczynę na butach z małymi kółkami. Możliwe, że coś mnie ominęło, ale w myśl przepisów polskiego prawa, po ścieżce rowerowej mogą poruszać się jedynie rowery – co też daje jasny sygnał, gdzie Polacy mają przepisy. Hitem bywają też dostawcy jedzenia na skuterach, którzy zmieniają trasy jak rękawiczki i potrafią mknąć ścieżką rowerową w najlepsze, a później przejechać trawnikiem na chodnik. Nie są to na szczęście zbyt częste sytuacje, ale sprawiają, że uczucie bezpieczeństwa nieco spada.

Nie wydaje mi się aby ostatni rok był najlepszym czasem na przyglądanie się sytuacji związanej z rowerami. Zamknięte siłownie i kluby fitness sprawiły, że zainteresowanie tymi pojazdami wzrosło. W kwietniu wymieniałem rower syna na większy model i zauważyłem, że sklepy świecą pustkami. W ostatni weekend mijałem okoliczny sklep rowerowy i widziałem kolejkę na kilkadziesiąt osób. Rowerzystów w polskich miastach jest teraz zdecydowanie więcej i mocno przekłada się to na komfort jazdy, między innymi dlatego upodobałem sobie późne godziny wieczorne, a w weekendy unikam najbardziej ruchliwych tras. Pewnie nie każdy się ze mną zgodzi, ale moim zdaniem Warszawa jest przyjazna rowerom i mam nadzieję, że ten trend będzie postępował. A do jazdy oczywiście zachęcam, bo to super sprawa.

