Sprawdź, jak konserwować rower elektryczny przed sezonem. Co jest istotne?

Sezon rowerowy jest już w pełni. Jeżeli nie wyciągaliście jeszcze z garażów i piwnic swoich rowerów elektrycznych, przed wskoczeniem na siodełka, warto sprawdzić, czy wszystko z nim jest w porządku. Konserwacja "elektryka" to praktycznie niemal to samo, co w przypadku zwykłego roweru: wzbogacone o to, że ten "na prąd" ma dodatkowe elementy i często waży nieco więcej.

Rower elektryczny różni się od zwykłego roweru przede wszystkim tym, że posiada układ elektryczny, w tym silnik i baterię. Trzeba jednak pamiętać, że rower elektryczny to... również po prostu rower, więc nie można zapominać o typowych krokach, które dzieli ze swoim niewspomaganym starszym bratem. Dlatego też, wśród typowych dla "elektryków" porad, znajdą się także te, które dotyczą ogółu rowerów.

Dobrze jest zadbać o to, by rower był czysty, a kable niepoplątane. Nie bez znaczenia jest także sprawdzenie wszystkich złącz.

Po pierwsze - rower należy oczyścić

Pierwszym krokiem jest dokładne czyszczenie roweru. Po zimie, rower elektryczny może być pokryty brudem, solą i piaskiem. Należy starannie oczyścić ramę, widelec, obręcze kół i układ napędowy. Można to zrobić przy użyciu wody, łagodnego detergentu i miękkiej gąbki. Warto również sprawdzić stan łańcucha i, jeśli jest to konieczne, oczyścić go i naoliwić. Następnie, warto zwrócić uwagę na hamulce. W rowerze elektrycznym, szczególnie jeśli korzystamy z hamulców tarczowych, ważne jest, aby sprawdzić, czy klocki hamulcowe nie są zużyte. Jeśli są, należy je wymienić. Dodatkowo, należy również sprawdzić napięcie kabli hamulcowych i dostosować je, jeśli jest to konieczne. Natomiast, jeżeli w rowerze zamontowany jest układ hydrauliczny, należy serwisować go zgodnie z tym, co mówi jego producent. Pamiętajcie o tym, że jeżeli nie radzicie sobie z konserwacją jakiegokolwiek układu, lepiej oddać rower pod opiekę specjalistom.

W moim garażu znajdują się dwa rowery elektryczne: Engwe EP-2 Pro (fatbike) i Eleglide M1 Plus: tym drugim poruszam się przede wszystkim po mieście. Pierwszy natomiast to opcja na offroad, gdzie w spokoju mogę poruszać się po trudniejszym terenie, na drogach niepublicznych. Ze względu na obecność czasami skomplikowanych podzespołów, wolę oddawać je okresowo do konserwacji do specjalistów: sam robię najbardziej podstawowe rzeczy, a baterie przechowuję w piwnicy przy garażu podziemnym, gdzie panuje niska wilgotność i stała temperatura w okolicach 14 st. Celsjusza.

Na dłuższy czas bez jazdy rowerem, dobre jest jej odpięcie od zasilania i przeniesienie w suche miejsce o stałej temperaturze od 10 do 20 stopni.

Bateria pod specjalną kontrolą

Ważnym aspektem konserwacji roweru elektrycznego jest także dbanie o baterię. Bateria to jedno z najważniejszych i najdroższych komponentów roweru elektrycznego, dlatego warto o nią zadbać, aby zapewnić jej długą żywotność. Przede wszystkim, pamiętajcie o przechowywaniu baterii w odpowiednich warunkach. Jeśli bateria pozostała w rowerze, ważne jest, aby ją odłączyć od zasilaniai przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze od 10°C do 20°C. Dobrze jest unikać przechowywania baterii w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie słońca lub ekstremalne wahania temperatur. Według mnie lepiej jest wyjąć baterię z roweru i przechowywać w miejscu, które spełnia powyższe założenia.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie stanu naładowania baterii. Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego warto podłączyć baterię do ładowarki i upewnić się, że jest w pełni naładowana. Jeśli bateria była przechowywana przez dłuższy czas, może wystąpić naturalne rozładowanie. Regularne ładowanie i utrzymanie baterii w pełni naładowanej pozwoli jej zachować optymalną wydajność i żywotność.

Hamulce to jedyna bezpieczna forma zatrzymania roweru. Dobrze jest sprawdzić ich regulację oraz stan przewodów, klocków oraz płynu - o ile takowy występuje.

Ważne jest również regularne sprawdzanie i konserwacja złączy baterii. Upewnij się, że złącza baterii są czyste i suche. W przypadku jakiejkolwiek korozji lub uszkodzeń należy je natychmiast oczyścić lub naprawić. Nie zapominaj również o dokręceniu złączy zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić pewne połączenie i uniknąć luzów - te z kolei mogą prowadzić do wyrobienia złącz lub przypadków, w których "coś nie łączy".

Kolejnym aspektem konserwacji baterii jest unikanie jej nadmiernego rozładowania. Jeśli nie zamierzasz korzystać z roweru przez dłuższy czas, zaleca się przechowywanie baterii naładowanej co najmniej na poziomie około 40-60%. To poziom, który zapewnia optymalną ochronę przed nadmiernym rozładowaniem. Dobrze jest sprawdzić instrukcję pod kątem jej przechowywania, gdy rower jest przez dłuższy czas nieużywany.

To, o czym nie można zapominać jest sprawdzenie ogólnego stanu technicznego. Przejrzyj wszystkie elementy roweru, takie jak opony, koła, amortyzatory i układ kierowniczy. Upewnij się, że nie ma luzów, uszkodzeń ani innych problemów, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność jazdy. Jeśli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości, skonsultuj się z profesjonalnym mechanikiem rowerowym.

Pamiętaj, że każdy rower elektryczny może mieć swoje specyficzne wymagania dotyczące konserwacji. Dlatego zawsze warto zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta, która zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące konserwacji i użytkowania roweru elektrycznego.

Warto również podkreślić kilka różnic między konserwacją roweru elektrycznego a zwykłego roweru. Po pierwsze, należy zwrócić większą uwagę na sprawdzenie układu elektrycznego, takiego jak silnik, wyświetlacz i czujniki. Jeśli zauważysz jakiekolwiek problemy lub nieprawidłowości, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta, który pomoże rozwiązać ewentualne problemy techniczne. Szalenie niebezpieczne są usterki np. czujników położenia manetki hamulca: odłączenie wadliwego egzemplarza wcale nie rozwiązuje problemu. Standardem jest to, że "zaciągnięta" manetka odcina silnik elektryczny - jeżeli czujnik będzie niepodłączony lub wadliwy, może się okazać, że zaczniesz hamować, a rower... dalej będzie przez krótką chwilę parł do przodu. To niebezpieczne i należy tego unikać.

Po zimie, dobrze jest sprawdzić stan oświetlenia: nie tylko Ty masz widzieć drogę, ale też Ty masz być na niej widoczny!

Ponadto, biorąc pod uwagę większą wagę roweru elektrycznego z powodu obecności baterii i układu elektrycznego, konieczne może być bardziej intensywne sprawdzanie i dokręcanie śrub, mocowań i innych elementów, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo podczas jazdy.

Kolejną różnicą jest konserwacja samej baterii. W przypadku rowerów z napędem elektrycznym ważne jest, aby pamiętać, że baterie są podatne na uszkodzenia spowodowane ekstremalnymi temperaturami, wilgocią i niewłaściwym ładowaniem. Przede wszystkim w kręgu tych tańszych rowerów elektrycznych można spotkać się ze zjawiskiem używania wspólnych złączy ładowania przez wiele rowerów. Zawsze powinno się stosować taką ładowarkę, która została dostarczona przez producenta - nie innej.

Nie zapominaj również o regularnych przeglądach technicznych wykonywanych przez profesjonalnego mechanika rowerowego. Właściwa konserwacja i serwisowanie roweru elektrycznego przyczynią się do utrzymania optymalnej wydajności, bezpieczeństwa i długowieczności urządzenia.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Oprócz wymienionych porad, istnieje kilka dodatkowych wskazówek, które mogą być przydatne w konserwacji roweru elektrycznego:

Sprawdzanie ciśnienia w oponach. Odpowiednie ciśnienie w oponach zapewnia lepszą kontrolę nad rowerem, poprawia wydajność jazdy i redukuje ryzyko przebicia. Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego, sprawdź i dostosuj ciśnienie opon zgodnie z zaleceniami producenta. Warto podkreślić, że odpowiednie ciśnienie w oponach = większemu zasięgowi, gdyż rower musi pokonać mniejsze opory toczenia.

Zawieszenie powinno być pod szczególną kontrolą. Jeśli rower elektryczny jest wyposażony w amortyzatory przednie lub tylne, upewnij się, że są one poprawnie ustawione. Odpowiednie zawieszenie poprawia komfort jazdy i kontrolę nad rowerem.

Układ hamulcowy może przesądzić o Twoim "być, albo nie być". Sprawdzaj klocki hamulcowe i tarcze, aby upewnić się, że są w dobrym stanie i nie są zużyte. Jeśli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości, takie jak ścierające się hamulce lub trudności w hamowaniu, niezwłocznie zanieś rower do serwisu w celu dokładnej diagnostyki i naprawy.

Odpowiednio przechowuj rower, jeżeli go nie używasz. Jeśli zamierzasz przechowywać rower przez dłuższy czas, np. zimą, zadbaj o odpowiednie warunki przechowywania. Umieść rower w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur. Dodatkowo, regularnie sprawdzaj stan baterii i upewnij się, że jest odpowiednio naładowana przed przechowaniem.

Regularna jazda jest pomocna. Regularne użytkowanie roweru elektrycznego pomaga utrzymać wszystkie komponenty w dobrej kondycji. Jeżeli rower jest nieużywany przez dłuższy czas, niektóre jego elementu mogą się "zastać". Szczególnie źle przechowywana bateria może okazać się istotnym problemem.

Rower elektryczny nie jest trudny w serwisowaniu

Dodatkowo, przeważnie wszystkie standardowe serwisy rowerowe radzą sobie doskonale z ich przeglądami i naprawami. Sam mam zaprzyjaźniony taki serwis, który nie należy do żadnej sieciówki. Człowiek, który jest jego właścicielem jest pasjonatem wszelkich rowerów i te zelektryfikowane nie stanowią dla niego żadnych tajemnic. Dobrze jest mieć swojego zaufanego serwisanta, który ma dobre opinie i który też nie "zedrze" z Was potężnych pieniędzy: ja miałem szczęście na takiego trafić. Niestety, serwisanci ze sklepów należących do sieci nie porwali mnie swoimi umiejętnościami i jeżeli mam być szczerym, wolałbym omijać tego typu miejsca.