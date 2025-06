Pełna moc internetu satelitarnego? Oto klucz do jej osiągnięcia

Internet satelitarny to w wielu przypadkach jedyna szansa na łączność ze światem. Dociera tam, gdzie nie istnieje infrastruktura kablowa czy naziemna. To właśnie dzięki niemu można zamieszkać daleko od cywilizacji, a mimo to pozostawać w kontakcie z nią. W tym materiale przedstawiamy sposób na to, jak wycisnąć maksimum możliwości z łącza, które w końcu legitymuje się naprawdę niezłymi parametrami.

Internet satelitarny to już nie gratka tylko dla wybranych

Choć łączność z siecią internet realizowana za pośrednictwem satelit funkcjonuje już od wielu lat, dopiero teraz zyskała szerszą populację. Stało się tak za sprawą dowodzonej przez Elona Muska firmy SpaceX, która to udostępniła klientom łączność Starlink. Dzięki niemu połączenie satelitarne jest nie tylko dostępne z odległych od cywilizacji zakamarków Ziemi, ale działa na tyle dobrze, by swobodnie korzystać właściwie ze wszystkich dobrodziejstw, jakie daje dostęp do sieci.

Reklama

Z internetu satelitarnego wielu chciałoby jednak korzystać na kilku urządzeniach. Chciałoby również mieć możliwość podzielenia się nim z pozostałymi domownikami czy odwiedzającymi gośćmi. Jak to zrobić? Owszem, firma SpaceX w swoich zestawach do łączności satelitarnej oferuje routery, jednak warto wiedzieć o nich jedno. To podstawowe urządzenia o skromnych możliwościach konfiguracji i personalizacji. A przecież internet satelitarny, taki jak Starlink, potrafi być naprawdę szybki. Jak wykorzystać taki potencjał?

Właściwą decyzją będzie zmiana routera na taki, który pozwoli na znacznie więcej w aspekcie jakości i możliwości sieci. Wraz z firmą ASUS, która jest partnerem niniejszego materiału, przygotowaliśmy kilka wskazówek dla tych, którzy chcieliby korzystać z internetu satelitarnego dokładnie tak, jak tego dostarczanego przez dostawcę naziemnego.





Właściwy router to podstawa

Kiedy już podejmiemy decyzję o wymianie routera do internetu satelitarnego na inny kompatybilny model, trzeba wybrać ten właściwy. Czym powinien charakteryzować się taki router? Przede wszystkim takimi funkcjonalnościami jak AiMesh czy MLO (Multi-Link Operation) w najnowszym dostępnym standardzie sieci bezprzewodowej - WiFi 7. W routerach ASUS znajdziemy również funkcje zebrane pod nazwą Smart Home Master. Wśród nich możliwość stworzenia kilku sieci: dla gości, dla dzieci, sprzętu IoT itd. Dodatkowo routery ASUS oferują narzędzia umożliwiające analizę ruchu, obsługę IPv6 czy możliwość konfiguracji serwera NAS.

Wybierając router warto pamiętać również o tym, że powinien stanowić barierę ochronną przed zagrożeniami z sieci. W przypadku routerów ASUS odpowiada za nie funkcja AiProtection.

Czy taki router będzie kompatybilny z łącznością Starlink? Wskazane poniżej modele zapewniają pełną kompatybilność z usługą firmy SpaceX, dlatego w tym aspekcie można być spokojnym.





Reklama

Na które routery warto zwrócić uwagę w szczególności?

Z bogatego portfolio firmy ASUS wyróżnia się kilka konstrukcji, które szczególnie zasługują na rekomendację do zastosowania z łącznością Starlink. Może to być, dla przykładu, router ASUS RT-BE58U, który mimo wsparcia dla WiFi 7 kosztuje niewiele, bo mniej niż 500 złotych. Interesującym modelem jest również ASUS RT-BE92U. To wydajniejszy sprzęt z wyższej półki cenowej, w sam raz do większego mieszkania czy jednokondygnacyjnego domu wolnostojącego.

Jeśli występuje konieczność pokrycia zasięgiem WiFi większej powierzchni, na przykład dużego domu czy budynku o wielu kondygnacjach, właściwym wyborem będzie sieć mesh. Można ją stworzyć przy pomocy routerów ASUS ZenWiFi BD4. Ilość modułów, jak zwykle w przypadku sieci mesh, dostosowujemy do powierzchni, na której chcemy korzystać z WiFi.

Reklama

Jak skonfigurować router ASUS do pracy z internetem Starlink? To prostsze niż może się wydawać!

Przy wymianie routera na inny model zawsze pojawiają się wątpliwości co do konfiguracji sieci. Ta w wielu przypadkach okazuje się dość trudna, zwłaszcza gdy trzeba ręcznie zdefiniować parametry sieci, do której chcemy się podłączyć. W przypadku internetu Starlink i routerów ASUS na szczęście wcale tak nie jest. Konfiguracja jest wyjątkowo prosta i sprowadza się do kilku kliknięć myszką i podłączenia jednego przewodu. Dla dociekliwych opisujemy ją krok po kroku.

By przy pomocy routera ASUS udostępnić internet satelitarny należy podłączyć przewód anteny Starlink do portu WAN w routerze ASUS. Włączamy router i rozpoczynamy konfigurację przy pomocy aplikacji mobilnej ASUS Router bądź przeglądarki internetowej (adres: 192.168.50.1). Następnie przechodzimy przez bardzo prostą konfigurację podstawową. Sprowadza się ona do akceptacji stosownych zgód i regulaminów, wyboru właściwego trybu pracy (router bezprzewodowy), typu połączenia internetowego (automatyczne przypisanie IP) i… to właściwie wszystko.





Pozostało już tylko skonfigurować naszą nową sieć WiFi. W kolejnym kroku definiujemy jej nazwę (SSID), ustalamy hasło i podejmujemy decyzję o tym, czy utworzyć różne sieci na częstotliwościach 2,4 GHz i 5 GHz, czy udostępnić je pod tym samym SSID. Z uwagi na kwestię kompatybilności różnych urządzeń, zwłaszcza rozwiązań inteligentnego domu, lepiej jest pozostawić osobną sieć 2,4 GHz.

Na tym jednak wcale nie kończą się możliwości routera ASUS połączonego z internetem Starlink. Co jeszcze można zrobić?

Reklama

Internet satelitarny w sieci domowej. Dokładnie takiej, jak chcemy

Kiedy już zyskamy dostęp do internetu przy pomocy nowego routera, warto poświęcić chwilę na dalszą kontynuację i skorzystanie z opcji, do których właśnie zyskaliśmy dostęp. Warto w tym momencie chociażby skonfigurować sieć dla gości, którzy będą nas odwiedzać, ale niekoniecznie chcemy udostępniać im zasoby sieci lokalnej. Dzięki temu nie musimy podawać im hasła do sieci, z którą na co dzień łączą się nasze urządzenia. Osoby zatroskane o prywatność mogą również w tym miejscu włączyć obsługę VPN z poziomu routera, co znacząco zwiększa anonimowość w sieci.

To również moment, gdy pora skonfigurować system mesh, jeśli podłączamy internet w nieco większym domu. Właśnie na tym etapie można skorzystać z funkcji AiMesh, by odpowiednio rozmieścić kolejne moduły odpowiedzialne za zapewnienie połączenia sieciowego.

Etap pierwszej konfiguracji sieci to również właściwy moment na to, by pomyśleć o bezpieczeństwie i włączeniu oferowanej przez firmę ASUS funkcji AiProtection.





Internet Starlink i router ASUS to dobrana para. Co o tym świadczy?

Choć internet Starlink prosto z pudełka działa naprawdę nieźle, zawsze może być lepiej. Chociażby dzięki wymianie routera na bardziej zaawansowane urządzenie, jakie opisujemy w tym materiale. Co konkretnie zyskamy dzięki temu? Pora na krótkie podsumowanie.

Wymiana routera z domyślnego na jeden z rekomendowanych przez markę ASUS to sposób na poprawę parametrów lokalnej sieci bezprzewodowej. Zwiększa się stabilność sieci, a co za tym idzie również jej zasięg. W praktyce przekłada się to na większą prędkość i mniejszą ilość irytujących zacięć, widocznych podczas wideorozmów. To również wyższy poziom bezpieczeństwa w sieci lokalnej, gwarantowany przez zaimplementowane w routerze funkcje dodatkowe.

Wypada również po raz kolejny podkreślić znacząco szersze możliwości dopasowania sieci bezprzewodowej do indywidualnych potrzeb danego użytkownika. Dodatkowa sieć dla gości czy urządzeń inteligentnych, VPN czy rozszerzona analityka ruchu sieciowego to tylko kilka przykładów z brzegu.

Jak wykorzystać pełnię możliwości łącza satelitarnego, takiego jak Starlink od SpaceX? Router ASUS to właściwy wybór.

Materiał powstał we współpracy z marką ASUS