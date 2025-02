Recenzja ASUS Zenbook S 16. To nie AI jest tu najważniejsze

ASUS Zenbook S 16 to ciekawa propozycja dla tych, którzy szukają uniwersalnego laptopa przygotowanego zarówno do pracy w domu jak i w podróży. Co więcej niewielka waga wcale nie musi oznaczać, że nie da się na nim uruchomić żadnej gry. I jakby tego było mało, to jest zgodny z Microsoft Copilot+, czyli pozwoli wam zaprząc do pracy sztuczną inteligencję.

ASUS Zenbook S 16 - specyfikacja

ASUS Zenbook S 16 to świetnie znana i ceniona seria notebooków, która łączy w sobie wysoką jakość wykonania i niewielkie fizyczne rozmiary. Testowany egzemplarz został wyposażony w procesor AMD - Ryzen AI 9 HX 370 bazujący na architekturze Strix Point (Zen 5), która sporo zmienia w kwestii konfiguracji oraz możliwości procesora. Po pierwsze mamy tu dwa rodzaje rdzeni Zen 5 - 4 niejako pełnoprawne i 8 z niższym taktowaniem (Zen 5c). W sumie układ ten posiada aż 12 rdzeni i obsługuje 24 wątki, a w dodatku może pracować z maksymalnym zegarem na poziomie 5,15 GHz. Wszystko to w komputerze o grubości zaledwie 13 mm (!).

Testowy model wyposażony został ponadto w 32 GB (lutowanej) pamięci RAM LPDDR5X, dysk SSD 1 TB oraz ekran OLED 120 Hz o przekątnej 16 cali (2880 x 1800 pikseli). Do tego mamy baterię o pojemności 78 Wh, solidną obudowę wykonaną ze stopu aluminium oraz zestaw niezłych głośników. Dobrze wygląda też zestaw portów, mamy 1x USB-A, 2x USB-C w standardzie USB 4.0 z obsługą Power Delivery i Display Port oraz port HDMI. Na plus trzeba też odnotować podświetlaną klawiaturę i kamerę IR kompatybilną z technologią Windows Hello. Brakuje natomiast czytnika linii papilarnych. Cena niestety nie jest niska, obecnie to około 8500 zł.

ASUS Zenbook S 16 CPU AMD Ryzen AI 9 HX 370, 12 rdzeni/24 wątki, 5,15 GHz RAM 32 GB LPDDR5X-7500, Quad-channel GPU AMD Radeon 890M, 2500 MHz SSD 1 TB SSD Inne Kamera 1080p z IR

Podświetlana klawiatura

Czytnik kart SDXC Ekran 16 cali, 2880 x 1800 pikseli, OLED, 120 Hz WLAN MediaTek MT7925 (WiFi 7), BT 5.4 System operacyjny Windows 11 Home 64bit Bateria 78 Wh Porty 1x USB-A 3.1 Gen 2

1x HDMI 2.1

2x USB-C 4.0 (PD, Display Port)

1x port audio Wymiary 353,6 x 243 x 13 mm Waga 1,51 kg Cena ~8499PLN (luty 2024)

ASUS Zenbook S 16 - design

Rodzina komputerów Zenbook S 16 to modele od lat cieszące się bardzo dobrą renomą wśród użytkowników. Wrażenie robi przede wszystkim materiał z jakiego wykonana jest obudowa. Co roku, w każdej kolejnej generacji ASUS nas zaskakuje nowymi pomysłami i sprawia, że komputery wyglądają jeszcze lepiej. Górna pokrywa ma tylko niewielkie oznaczenie modelu oraz kilka zdawałoby się losowych kresek. Zapewnia za to odpowiednią sztywność ekranu i doskonale przylega do dolnej części obudowy. Zawias klapy jest bardzo solidny i sprawia pozytywne wrażenie.

Od spodu Zenbook S 16 wygląda zwyczajnie. Spory pas szczelin wentylacyjnych pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury, w czym wydajnie pomagają dwa wentylatory. Głośniki zostały natomiast ukryte w bocznych wcięciach i są prawie niewidoczne. Muszę jednak przyznać, że spisują się świetnie generując bardzo dobrej jakości dźwięk, szczególnie biorąc pod uwagę rozmiary samego komputera. Dźwięk jaki wydobywa się z tego maleństwa może robić wrażenie i cieszy fakt, że nie jest to ostatnio odosobniony przypadek. Coraz więcej firm zwraca na ten aspekt uwagę, ku zadowoleniu użytkowników.

Pomimo sporych rozmiarów obudowy, ASUS nie pokusił się o umieszczenie tutaj bloku numerycznego. Zamiast niego mamy sporą połać aluminium, która po prostu się marnuje. Konkurencja potrafi w takim miejscu zamontować np. dodatkowe głośniki. Te nie znalazły się też w górnej części obudowy, bo ta perforowana powierzchnia pomaga odprowadzać nadmiar ciepła. Pomimo niewielkiej grubości obudowy, klawiatura zamontowana w tym komputerze ma nie tylko podświetlenie ale również bardzo przyjemny skok klawiszy. W dodatku jej układ jest bardzo wygodny. Nietypowo umieszczono natomiast przycisk włączania, który znalazł się między klawiszami PrtScr i Delete. Aż prosi się aby go przenieść na logo "Zenbooka" nieco wyżej. Bardzo spodobał mi się również touchpad, ma sporą powierzchnię, dobrą czułość i bardzo przyjemny klik, co wcale nie jest takie oczywiste w innych urządzeniach niż Macbook.

Liczba portów rozszerzeń jak na tak wąską obudowę jest zadowalająca. Po lewej stronie mamy HDMI, 2 porty USB-C w standardzie 4.0 oraz gniazdo słuchawkowe. Po prawej znalazło się miejsce na port USB typu A oraz czytnik kart pamięci SDXC. Gniazda USB-C służą również do ładowania komputera, a dołączona w zestawie ładowarka oferuje moc 65 W. Na plus trzeba mu zaliczyć fakt, że wkładamy go prosto do gniazdka, więc nie musimy nosić ze sobą dodatkowego kabla.

Kamera do wideorozmów zamontowana jest na ramce nad ekranem, która pomimo tego i tak pozostaje bardzo wąska. Jakość obrazu z kamery jest bardzo dobra (1080p), a dzięki technologii IR pozwala też logować się do systemu dzięki rozpoznawaniu twarzy. Działa to podobnie jak Face ID w produktach Apple, jest szybkie i skuteczne, więc nie doskwiera nam tak bardzo brak czytnika linii papilarnych.

ASUS Zenbook S 16 - ekran

Wyświetlacz OLED z odświeżaniem 120 Hz i rozdzielczością 2880 x 1800 pikseli robi doskonałe wrażenie. Podświetlenie jest praktycznie idealnie równomierne z błędem w granicach 1%, ale sięga tylko 400 nitów. Może to sprawiać pewne problemy w nasłonecznionych pomieszczeniach, bo niestety matryca pokryta jest błyszczącą warstwą. Powtarzam się już kolejny raz, ale myślę, że pora aby inni producenci też skorzystali z technologii nanostrukturalnej, która pojawiła się w Macbookach Pro.

Zmierzony kontrast statyczny jest praktycznie nieskończony, bo mamy do czynienia z matrycą OLED. Po kalibracji mamy też rewelacyjne odwzorowanie kolorów i 100% pokrycie palety barw sRGB i DCI-P3. Do listy zalet trzeba jeszcze doliczyć odświeżanie 120 Hz poprawiające płynność animacji. W tej chwili trudno w zasadzie o lepszy wyświetlacz w notebooku, nie licząc pewnie jego jasności, która mogłaby być nieco wyższa, choć trzeba pamiętać, że w trybie HDR potrafi punktowo przekroczyć 500 nitów.

ASUS Zenbook S 16 - wydajność

Najnowszy procesor AMD - Ryzen AI 9 HX 370 był sporą zagadką. Dysponuje on dwoma rodzajami rdzeni Zen 5, które mają podobne możliwości pod względem budowy, ale pracują z całkiem innym zegarami. 4 pełnoprawne rdzenie mogą osiągnąć taktowanie rzędu 5150 MHz, podczas gdy mniejsze rdzenie Zen 5c zatrzymują się na 3275 MHz. Przy dużym obciążeniu zegar wszystkich rdzeni i tak oscyluje raczej w granicach niespełna 3 GHz ze względu na limity energetyczne. Mimo tego trzeba pamiętać, że mamy tutaj aż 12 rdzeni obsługujących 24 wątki jednocześnie, co w tak zgrabnym komputerze wydaje się wręcz niewiarygodne. Do tego jest też układ graficzny AMD Radeon 890M korzystający z szybkiej pamięci LPDDR5X, co również zapowiada się obiecująco.

Wyniki wydajności wyglądają bardzo dobrze. Możliwości jednego rdzenia nie są może tak dobre jak w najnowszych procesorach Intela czy Apple, ale gdy do pracy ruszą wszystkie, to jest się czym pochwalić. Na niektórych wykresach znajdziecie też wyniki procesorów Apple, które daję pewnie lepszy kontekst. Przykładowo w Cinebench 2024 czy Geekbench 6 przewaga procesora Apple M4 w teście jednordzeniowym jest ogromna, ale w testach wielordzeniowych to Ryzen okazuje się lepszy. Generalnie w codziennym użytkowaniu nie czuć braków, a trzeba pamiętać, że ten komputer pobiera maksymalnie 65 W, podczas gdy MSI Prestige 16 AI Evo z Intel Core Ultra 9 285H dobija do 100 W.

Wydajność w grach

Układ AMD bardzo pozytywnie wypada również w grach. Radeon 890M nie ma się z pewnością czego wstydzić i notuje bardzo dobre wyniki. Bez większych problemów pozwoli uruchomić nawet takie gry jak Cyberpunk 2077, choć trzeba się wtedy ograniczyć do rozdzielczości 1080p i średnich detali aby utrzymać te 30 klatek na sekundę. Można też zawsze wesprzeć się technologią FSR. W innych grach powinno być nawet nieco lepiej, więc jeśli lubicie od czasu do czasu w coś zagrać to nie ma musicie mieć obaw.

ASUS Zenbook S 16 - Dysk SSD

Zastosowany nośnik SSD o pojemności 1 TB jest kompatybilny z PCIe 4.0 i został wyprodukowany przez Microna. Na jego wydajność nie można narzekać, około 5 GB/s podczas odczytu i 3,5 GB/s przy zapisie danych to wynik więcej niż wystarczający dla takiego notebooka, choć konkurencja montuje już czasami wydajniejsze modele.

ASUS Zenbook S 16 - bateria

Bateria o pojemności 78 Wh to spore ogniwo i jedna z dużych zalet tego komputera. Ryzen AI 9 HX 370 potrafi być oszczędny kiedy nie wymagamy od niego zbyt wiele i spora w tym zasługa rdzeni Zen 5c. W trybie przeglądania sieci przy jasności ekranu na poziomie około 160 nitów spokojnie pozwoli na ponad 10 godzin pracy. Jeśli uruchomicie jakiś film to czas pracy wzrośnie do około 13 godzin (odtwarzanie lokalne). Pod obciążeniem w grach mamy niespełna 2 godziny pracy co też jest dobrym wynikiem. Bardzo dobrze jest też jeśli chodzi o szybkość ładowania, od 0 do 100% trwa ono około 2 godziny, ale już po godzinie będziemy mieli ponad 60% pojemności baterii.

Test czytelnika (jasność ekranu na 160 nitów, WiFi włączone) - 10h 9 minut

Test filmowy (jasność ekranu na 160 nitów, WiFi włączone) - 13h 16 minut

Test w grach (jasność ekranu na 160 nitów, 3DMark) - 1h 49 minut

ASUS Zenbook S 16 - pobór energii, temperatury, hałas

Pobór energii testowanego notebooka potrafi być zaskakująco niski. Przy jasności ekranu w okolicach 160 nitów w spoczynku komputer potrzebuje mniej więcej 10 W. Maksymalne obciążenie procesora to wzrost zużycia energii do maksymalnie 40 W i co ciekawe potrafi się na tym poziomie utrzymać cały czas. Najwięcej energii pochłaniają gry, przy aktywnym GPU zużycie energii rośnie do około 52 W, a po pewnym czasie statkuje się na poziomie około 47 W.

Temperatury procesora jak i całego komputera są całkiem przyjemne. Obudowa nie nagrzewa się znacząco, głównie robi to w górnej-środkowej części, gdzie mamy specjalną siatkę. Temperatury procesora chwilowo potrafią sięgnąć maksymalnie 92 stopni Celsjusza, co trzeba uznać za akceptowalny wynik. Szybko jednak normują się w okolicach 86 stopni Celsjusza, co jest bardzo bezpieczną wartością. Warto też przy tym zauważyć, że chłodzenie nawet przy maksymalnym obciążeniu nie daje się tak mocno we znaki. Jest słyszalne, ale na tle konkurencji wyróżnia się raczej pozytywnie. Przy typowej pracy internetowo-biurowej jest bardzo cicho i to spora zaleta tego laptopa.

ASUS Zenbook S 16 - podsumowanie

ASUS Zenbook S 16 to bardzo ciekawy komputer. Z jednej strony wyposażono go w spory ekran o przekątnej 16 cali, a z drugiej jest lekki, dobrze wykonany, ma świetny system chłodzenia i doskonałą specyfikację. Procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 pozytywnie się wyróżnia i nie daje powodów do narzekań. Całkiem sensownie wypada też zintegrowany układ graficzny, który powinien pozwolić uruchomić wiele, nawet nowszych gier. W dodatku przy zasilaniu z baterii, wydajność procesora nie spada jakoś znacząco. Gdy dodamy do tego jeszcze długi czas pracy na baterii to w zasadzie trudno zarzucić mu jakieś wady. Jeśli miałbym na coś ponarzekać to pewnie na błyszczącą powłokę matrycy, w której wszystko się odbija i brak możliwości rozbudowy (lutowany RAM). Zasilacz też mógłby być nieco mocniejszy, ale jest przynajmniej mały więc bez problemu zmieści się do torby/plecaka. Zenbook S 16 to bardzo solidna propozycja w segmencie i z pewnością notebook warty rozważenia.

ASUS Zenbook S 16

Orientacyjna cena: ~8499 PLN