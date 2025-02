Oto ASUS ROG Flow Z13. To jeszcze tablet czy już gamingowy PC

Firma ASUS prezentuje swoje najnowsze urządzenie dla graczy. Nie jest to jednak "konsola", ani laptop. ROG Flow Z13 to 13-calowy tablet, który spełni wymaga najbardziej wymagającego miłośnika gier wideo.

ROG Flow Z13 to urządzenie 2w1, łączące cechy tabletu i laptopa gamingowego. Napędzany jest procesorem AMD Ryzen AI Max+ 395 z grafiką Radeon 8060S i 32 GB RAM (z możliwością wyboru do 128 GB LPDDR5X RAM), co zapewnia nie tylko bardzo dobrą wydajność, ale sprawia, że tablet może być także wykorzystywany w zaawansowanych zadaniach AI – dzięki dynamicznemu przydzieleniu aż 96 GB VRAM i dedykowanej jednostce NPU. Do tego udoskonalone chłodzenie, obejmujące komorę parową, większe otwory wentylacyjne i wentylatory Arc Flow 2. generacji, co zapewni efektywne odprowadzanie ciepła.

Tablet posiada 13-calowy ekran ROG Nebula Display o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli przy proporcjach 16:10 i częstotliwości odświeżania 180 Hz, chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 5. Producent deklaruje pełne pokrycie gamy kolorów DCI-P3 i jasność 500 nitów. Bateria o pojemności 70 Wh ma zapewniać wydłużony czas pracy. Urządzenie ma też odpinaną klawiaturę i dedykowany przycisk Command Center, umożliwiający dostęp do funkcji systemowych. Tablet posiada dwa porty USB-C z obsługą USB4, DisplayPort 1.4 i ładowaniem, HDMI 2.1. Dodatkowo, USB Type-A, czytnik kart microSD i gniazdo audio oferują możliwości podłączenia zewnętrznych akcesoriów.

Tablet dla gracza? ROG Flow Z13 może być idealnym rozwiązaniem

Komora parowa wykonana ze stali nierdzewnej i miedzi pokrywa 54% powierzchni płyty głównej. Większe otwory wlotowe oraz wentylatory Arc Flow 2. generacji mają odprowadzać ciepło. ASUS mocno stawia na wygodną pracę urządzenia pod wysokim obciążeniem podzespołów. Flow Z13 ma mieć jedną, duża przewagę nad laptopami gamingowymi – podzespoły generujące ciepło są umieszczane za ekranem, a pionowa konstrukcja umożliwia lepszy dostęp do świeżego powietrza, co naturalnie poprawia chłodzenie. Dodatkowo, system wentylacji został przeprojektowany w taki sposób, że niewielka część powietrza jest kierowana w specjalny kanał za ekranem, co pomaga w utrzymaniu niższej temperatury obudowy podczas użytkowania. Zintegrowane filtry przeciwkurzowe są wykorzystywane do ochrony podzespołów przed zanieczyszczeniami, zapewniając długoterminową niezawodność układu chłodzenia.

To wszystko jednak odpowiednio dużo kosztuje. Tegoroczna odsłona ASUS ROG Flow Z13 jest już dostępna w sprzedaży w cenie 10299 zł.